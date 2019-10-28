Палкин: «Никто не верил, что „Зенит“ купил Тимощука за 25 млн»

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о трансфере из украинского клуба в «Зенит» в 2007 году. Экс-полузащитник до сих пор работает в питерском клубе в качестве тренера.

Такое понятие, как рыночная стоимость — его нет. Например, когда мы продавали Тимощука, никто не верил, что «Зенит» заплатил нам 25 миллионов. А оно же так и есть. Рассказывают, трубами отдали, газом… Что только не писали.

Но факт в том, что на тот момент они были готовы отдать эти деньги. Он нужен был им, за 25 миллионов только им. Считаю, он отбил все эти заплаченные деньги. Значит, они приняли правильное решение.