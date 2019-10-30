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Вальверде: «Месси? У меня уже нет слов»

30 октября 2019, 02:48
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона5 : 1Логотип футбольный клуб ВальядолидВальядолидМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над «Вальядолидом» (5:1) в матче 11-го тура Примеры. Капитан «сине-гранатовых» Лионель Месси оформил дубль и сделал две голевые передачи в этой встрече.

Что ещё может быть сказано о Месси? У меня уже нет слов. Мы всегда знаем, что он проявит себя, в каком бы матче ни сыграл. Его талант не сравнить ни с чем. Реальность такова, что, каждый раз, когда он касается мяча, происходит нечто особенное. Я просто не знаю, что сказать.

На этой неделе у нас три матча, и было важно начать её хорошо. У нас большой состав, и все игроки бьются за место на поле. Есть те, кто заслуживают играть, но не всегда могут это делать. Мы будем управлять нашим составом.

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил cska plus
30 октября 2019 в 18:52
А что он такого сделал необычного.
забил два космических гола и отдал две межгалактические голевухи? неужели неПанЯтнА?! даже,когда он касается мяча - это уже фантастично, может у него третья нога открывается.
Gelious
Gelious ответил cevin cigan
30 октября 2019 в 09:17
А у многих тоже не было слов после Ливерпуля в ЛЧ. Там совершенно другой уровень и нет Вальядолидов.
Они, походу, больные там все уже
Funny_Smailik
Funny_Smailik
30 октября 2019 в 09:09
Желаем чтобы Барса разгромила остальных также, пусть ждут своей участи =)
cevin cigan
cevin cigan
30 октября 2019 в 07:15
А у многих тоже не было слов после Ливерпуля в ЛЧ. Там совершенно другой уровень и нет Вальядолидов.
neomessi
neomessi ответил cska plus
30 октября 2019 в 07:13
    cska plus
    cska plus
    30 октября 2019 в 05:59
    А что он такого сделал необычного.
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