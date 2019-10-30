Вальверде: «Месси? У меня уже нет слов»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал победу над «Вальядолидом» (5:1) в матче 11-го тура Примеры. Капитан «сине-гранатовых» оформил дубль и сделал две голевые передачи в этой встрече.

Что ещё может быть сказано о Месси? У меня уже нет слов. Мы всегда знаем, что он проявит себя, в каком бы матче ни сыграл. Его талант не сравнить ни с чем. Реальность такова, что, каждый раз, когда он касается мяча, происходит нечто особенное. Я просто не знаю, что сказать.

На этой неделе у нас три матча, и было важно начать её хорошо. У нас большой состав, и все игроки бьются за место на поле. Есть те, кто заслуживают играть, но не всегда могут это делать. Мы будем управлять нашим составом.