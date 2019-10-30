Мартинес: «Знали, что обыграть „Брешию“ в гостях будет нелегко»

Нападающий «Интера» прокомментировал выездную победу над «Брешией» (2:1) в матче 10-го тура Серии А.

Это была трудная, очень напряжённая игра против очень подвижной команды. Мы знали, что взять здесь три очка будет нелегко, но мы старались навязать свой футбол, зная, что «Брешия» опустится в защиту.

Некоторая усталость естественна, так как мы играем с большой интенсивностью каждые три дня, для чего требуется большой запас физических сил. Тем не менее мы довольны проделанной работой.