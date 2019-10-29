ГлавнаяНовости

Раньери прокомментировал трудности «Сампдории» в нынешнем сезоне

сегодня, 18:48

Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери отвлеченно высказался о непростом положении его команды в Серии А.

Все сталкиваются с жизненными трудностями, но если вы позволите им сломить вас, станете жертвой. Только люди, которые не боятся трудностей, способны преодолеть их.

Раньери был назначен тренером «Сампдории» после того, как команда провалила старт сезона. Генуэзцы занимают последнее место в турнирной таблице Серии А, набрав четыре очка в девяти матчах. Под руководством Раньери «Сампдория» уже успела выдать неплохой результат – ничью в матче с «Ромой».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Зидан: «Бэйл не говорил, что хочет покинуть „Реал“»
Сегодня, 18:08 Комментарии2
Гасперини: «У „Наполи“ больший потенциал в атаке по сравнению с „Юве“»
Сегодня, 18:06 Комментарии3
Месси: «Предпочитаю выходить на замену, а не быть замененным»
Сегодня, 17:33 Комментарии3
Видаль: «Благодаря Конте я стал одним из лучших»
Сегодня, 17:26 Комментарии1
Фонсека: «„Удинезе“ - непростой соперник для „Ромы“»
Сегодня, 17:17 Комментарии1
Сарри: «„Ювентус“ наносит мало ударов в створ ворот»
Сегодня, 17:16 Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100