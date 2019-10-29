Раньери прокомментировал трудности «Сампдории» в нынешнем сезоне

сегодня, 18:48

Главный тренер «Сампдории» отвлеченно высказался о непростом положении его команды в Серии А.

Все сталкиваются с жизненными трудностями, но если вы позволите им сломить вас, станете жертвой. Только люди, которые не боятся трудностей, способны преодолеть их.

Раньери был назначен тренером «Сампдории» после того, как команда провалила старт сезона. Генуэзцы занимают последнее место в турнирной таблице Серии А, набрав четыре очка в девяти матчах. Под руководством Раньери «Сампдория» уже успела выдать неплохой результат – ничью в матче с «Ромой».