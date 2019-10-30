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Корини: «Во втором тайме „Брешиа“ доминировала над „Интером“»

сегодня, 02:25
БрешиаЛоготип футбольный клуб Брешиа1 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер «Брешии» Эудженио Корини прокомментировал поражение от «Интера» (1:2) в матче 10-го тура Серии А.

Это было хорошее выступление. Нам пришлось привыкать, так как мы используем эту систему всего пару дней, и на старте встречи мы были не в лучшей форме.

Нам немного не повезло, и соперник повёл в счёте, но затем во втором тайме мы доминировали и давили до самого конца встречи. Нам нужно было закрыть и Лукаку, и Мартинеса, но мы слишком пассивно действовали в защите. В Серии А есть игроки, способные положить мяч в сетку с 25 метров.

К сожалению, в их ворота мяч не шёл, поэтому мы остаёмся с пустыми руками, но я горжусь своей командой.

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