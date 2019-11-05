Винисиус: «Я мог перейти в „Барселону“»

Полузащитник «Реала» Винисиус признался, что мог оказаться в «Барселоне». Бразилец заключил сделку с мадридцами летом 2017 года.

Я сначала подумал, что интерес «Реала» - это всего лишь слухи. У меня также было предложение от «Барселоны». Мой отец сказал мне, чтобы я прислушался к своему сердцу. Поэтому я выбрал «Реал».