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Винисиус: «Я мог перейти в „Барселону“»

05 ноября 2019, 12:13

Полузащитник «Реала» Винисиус признался, что мог оказаться в «Барселоне». Бразилец заключил сделку с мадридцами летом 2017 года.

Я сначала подумал, что интерес «Реала» - это всего лишь слухи. У меня также было предложение от «Барселоны». Мой отец сказал мне, чтобы я прислушался к своему сердцу. Поэтому я выбрал «Реал».

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Стеллс
   351 / 946
05 ноября в 22:40
Ты про это:""Бывший президент «Сантоса» Марсело Тейшейра «Он восхищался «Реалом» времен «галактикос». Мы предложили отцу Неймара 1 млн долларов, чтобы сохранить игрока в команде. Он легко согласился. Все члены правления клуба назвали меня сумасшедшим, но я знал, что Неймар – особенный. «Сантосу» было необходимо его сохранить. Это было непростое решение, но в итоге оно оказалось верным.""? Барса вообще не причём.Если что,я считаю нормальным бороться за игроков,ну и в случае неудач подкалывать конкурентов.Уж Барселона знает толк в неудачных трансферах.
ты считаешь нормальным бороться за игроков как делает это Барса? )) Неймар, Коут, Дембель, Мальком, Гризманн ...саботаж ради перехода в барсу..подкуп агентов, родственников игрока и т.п. Это самые свежие или громкие только, кто знает что там на самом деле еще
Стеллс
Стеллс ответил Ruslan3132
   527 / 946
05 ноября в 19:23
ты про Неймара щас?
Ты про это:""Бывший президент «Сантоса» Марсело Тейшейра
«Он восхищался «Реалом» времен «галактикос». Мы предложили отцу Неймара 1 млн долларов, чтобы сохранить игрока в команде. Он легко согласился.
Все члены правления клуба назвали меня сумасшедшим, но я знал, что Неймар – особенный. «Сантосу» было необходимо его сохранить. Это было непростое решение, но в итоге оно оказалось верным.""? Барса вообще не причём.Если что,я считаю нормальным бороться за игроков,ну и в случае неудач подкалывать конкурентов.Уж Барселона знает толк в неудачных трансферах.
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Стеллс
   351 / 946
05 ноября в 18:27
Он не первый и не последний перехваченный Реалом и выбравший деньги,Реал отдал 45,Барса хотела за 30.Как там японский Месси,всех рвёт в Примере?Летний заголовок:""Чудовищная ошибка «Барсы». Как «Реал» увел у каталонцев японского Месси""
ты про Неймара щас?
Стеллс
Стеллс
   527 / 946
05 ноября в 17:18
Он не первый и не последний перехваченный Реалом и выбравший деньги,Реал отдал 45,Барса хотела за 30.Как там японский Месси,всех рвёт в Примере?Летний заголовок:""Чудовищная ошибка «Барсы». Как «Реал» увел у каталонцев японского Месси""
cska plus
cska plus
   18 / 946
05 ноября в 14:29
Там бы за виски бегал для гнома.
Alex12357
Alex12357
   271 / 946
05 ноября в 14:19
А зачем тебе это?-Барселона-ушли-НЕЙМАР,ПАУЛИНЬО,КОУТИНЬО-и это за 2-3 года ,неужели тебе этого мало?Неймар возможно и хотел,но Месси не хотел и не хочет ,Месси ведёт двойную игру ,Неймару говорит одно ,а на деле делает другое,Месси прекрасно знает кого из себя представляет НЕЙМАР .Месси не дал заиграть в полную силу ни ПАУЛИНЬО,ни КОУТИНЬО,так чего ты хочешь Винисиус,быть на побегушках у Месси?Ты правильно сделал что не пошёл в Барселону.В Реале в скором времени выгонят Лысого Алжирца ,придёт тренер и всё наладится!!!
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответил Ruslan3132
   612 / 946
05 ноября в 14:15
Там 16 летний фати играет. Так что винисиус определенно играл бы в основе.
NOVA
NOVA
   632 / 946
05 ноября в 14:12
Лучший клуб мира!!!
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Manny_Pacquiao
   351 / 946
05 ноября в 13:38
В барсе ты бы играл в основе и получал бы конфетки от месси.
угу, на месте 130млных Дембеля и Гризманна ))
ДАША Д
ДАША Д
   287 / 946
05 ноября в 13:00
Ну выбрал и выбрал, теперь нужно оправдывать свой выбор.
plusnindimon
plusnindimon
   333 / 946
05 ноября в 12:55
"...чтобы я прислушался к своему сердцу", но плюнул и прислушался к кошельку.
Gelious
Gelious
   245 / 946
05 ноября в 12:25
Это все очень хорошо и приятно, но нужно продолжать улучшать свою игру.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   612 / 946
05 ноября в 12:21
В барсе ты бы играл в основе и получал бы конфетки от месси.
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