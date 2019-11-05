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Президент «Баварии»: «Ковач освободился от огромного давления»

05 ноября 2019, 10:33

Президент «Баварии» Ули Хёнесс прокомментировал отставку главного тренера команды Нико Ковача:

С Нико у нас были хорошие отношения. Мы достигли взаимного согласия, не осталось никакого грязного белья. Сегодня я разговаривал с ним по телефону. Всё в порядке.

Я чувствовал, что он освободился от чудовищного давления. Сейчас мы будем спокойно готовиться к матчу в Лиге чемпионов с «Олимпиакосом» и с «Боруссией» в чемпионате.

Думаю, что до следующего выездного матча с «Фортуной» через три недели мы будем знать, как обстоят дела в тренерском вопросе.

 Ранее сообщалось, что Нико Ковач подал в отставку самостоятельно.

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