Агуэро - о рекорде АПЛ: «Счастлив приблизиться к Анри»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может обогнать по голам в АПЛ бывшего форварда «Арсенала» Тьерри Анри. Вот что сказал по этому поводу сам Агуэро:
Я счастлив, что забил столько голов и приблизился к результату Анри. Он невероятный игрок и сотворил историю в этой лиге. Превзойти его — невероятно, этот момент останется со мной на всю жизнь. Я продолжу работать, чтобы это случилось как можно скорее.
Я хочу наслаждаться футболом. Я приехал в Европу в 18 лет, а теперь мне 31. Годы прошли очень быстро. Мне осталось мало времени, так что я хочу им насладиться.
На счету Агуэро - 173 гола в 249 матчах за «Манчестер Сити». До повторения рекорда Анри аргентинскому форварду осталось всего два мяча.
Ранее сообщалось, что Агуэро провёл 350 матчей за «горожан» во всех турнирах.
Но Анри был более разноплановым, у него ещё и ассистов куча. Да и рекорд АПЛ по ассистам за сезон всё также за Анри. Сколько не пытались хотябы повторить - постоянно останавливались в шаге... Озил, Де Брюйне и т.д.
Но Анри был более разноплановым, у него ещё и ассистов куча. Да и рекорд АПЛ по ассистам за сезон всё также за Анри. Сколько не пытались хотябы повторить - постоянно останавливались в шаге... Озил, Де Брюйне и т.д.
Арсенал, МЮ, Челси вчерашний день.
Арсенал, МЮ, Челси вчерашний день.