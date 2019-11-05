Агуэро - о рекорде АПЛ: «Счастлив приблизиться к Анри»

05 ноября 2019, 11:41

Нападающий «Манчестер Сити» может обогнать по голам в АПЛ бывшего форварда «Арсенала» . Вот что сказал по этому поводу сам Агуэро:

Я счастлив, что забил столько голов и приблизился к результату Анри. Он невероятный игрок и сотворил историю в этой лиге. Превзойти его — невероятно, этот момент останется со мной на всю жизнь. Я продолжу работать, чтобы это случилось как можно скорее. Я хочу наслаждаться футболом. Я приехал в Европу в 18 лет, а теперь мне 31. Годы прошли очень быстро. Мне осталось мало времени, так что я хочу им насладиться.

На счету Агуэро - 173 гола в 249 матчах за «Манчестер Сити». До повторения рекорда Анри аргентинскому форварду осталось всего два мяча.

Ранее сообщалось, что Агуэро провёл 350 матчей за «горожан» во всех турнирах.