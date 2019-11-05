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Агуэро - о рекорде АПЛ: «Счастлив приблизиться к Анри»

05 ноября 2019, 11:41

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может обогнать по голам в АПЛ бывшего форварда «Арсенала» Тьерри Анри. Вот что сказал по этому поводу сам Агуэро:

Я счастлив, что забил столько голов и приблизился к результату Анри. Он невероятный игрок и сотворил историю в этой лиге. Превзойти его — невероятно, этот момент останется со мной на всю жизнь. Я продолжу работать, чтобы это случилось как можно скорее.

Я хочу наслаждаться футболом. Я приехал в Европу в 18 лет, а теперь мне 31. Годы прошли очень быстро. Мне осталось мало времени, так что я хочу им насладиться.

На счету Агуэро - 173 гола в 249 матчах за «Манчестер Сити». До повторения рекорда Анри аргентинскому форварду осталось всего два мяча.

Ранее сообщалось, что Агуэро провёл 350 матчей за «горожан» во всех турнирах.

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Artuom
Artuom
   526 / 946
05 ноября в 19:10
Примерно такая же результативность что и у Анри. Молодец!

Но Анри был более разноплановым, у него ещё и ассистов куча. Да и рекорд АПЛ по ассистам за сезон всё также за Анри. Сколько не пытались хотябы повторить - постоянно останавливались в шаге... Озил, Де Брюйне и т.д.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   499 / 946
05 ноября в 12:20
Молодец Агуэро))) Сити переписывает Истрию АПЛ под себя.
Арсенал, МЮ, Челси вчерашний день.
Igo0rek
Igo0rek
   205 / 946
05 ноября в 12:06
В этом сезоне должен обойти и Лэмпарда, а там до Эндрю Коула рукой подать. Хотя если Куна совсем прорвет, то можно и в этом сезоне это все сделать.
Don trambon
Don trambon
   64 / 946
05 ноября в 11:50
побьёт и перебьёт. Кун молодец.
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