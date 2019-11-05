Агуэро: «Первый год пребывания Гвардиолы был непростым»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился воспоминаниями о том, когда Хосеп Гвардиола возглавил команду. Напомним, Гвардиола перешел в «Ман Сити» в 2016 году.
Первый год пребывания Гвардиолы был непростым. Пришел Жезус и Пеп сделал ставку на него. Я продолжал работать и, когда Жезус получил травму, я снова стал регулярно попадать в основной состав и демонстрировать, что могу играть в таком режиме. В конечном итоге я адаптировался.
Напомним, что недавно Агуэро провел 350-й матч за «Манчестер Сити».
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А как только защиту усилили, как только вратаря сменили...