Агуэро: «Первый год пребывания Гвардиолы был непростым»

05 ноября 2019, 09:20

Нападающий «Манчестер Сити» поделился воспоминаниями о том, когда возглавил команду. Напомним, Гвардиола перешел в «Ман Сити» в 2016 году.

Первый год пребывания Гвардиолы был непростым. Пришел Жезус и Пеп сделал ставку на него. Я продолжал работать и, когда Жезус получил травму, я снова стал регулярно попадать в основной состав и демонстрировать, что могу играть в таком режиме. В конечном итоге я адаптировался.

Напомним, что недавно Агуэро провел 350-й матч за «Манчестер Сити».