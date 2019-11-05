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Агуэро: «Первый год пребывания Гвардиолы был непростым»

05 ноября 2019, 09:20

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился воспоминаниями о том, когда Хосеп Гвардиола возглавил команду. Напомним, Гвардиола перешел в «Ман Сити» в 2016 году. 

Первый год пребывания Гвардиолы был непростым. Пришел Жезус и Пеп сделал ставку на него. Я продолжал работать и, когда Жезус получил травму, я снова стал регулярно попадать в основной состав и демонстрировать, что могу играть в таком режиме. В конечном итоге я адаптировался. 

Напомним, что недавно Агуэро провел 350-й матч за «Манчестер Сити».  

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Artuom
Artuom ответил sihafazatron
   526 / 946
05 ноября в 20:33
ПЕрвый год был непростым для всего мс, а потом было непросто соперникам сити))
Нуууу в первый сезон тоже немало было игр когда МС забивал по 4-5 голов соперникам. Другое дело что стабильности небыло и защита часто проваливалась.

А как только защиту усилили, как только вратаря сменили...
Artuom
Artuom ответил Рома Олейник
   526 / 946
05 ноября в 20:23
Агуэро о себе только думает, о том, что бедняжка в основу не попадал.
Так не попадал не потому что сдал, а потому что тренер так решил... А в результате все увидели что Жезус и близко не уровень Серхио ;)
Рома Олейник
Рома Олейник ответил sihafazatron
   565 / 946
05 ноября в 10:02
Агуэро о себе только думает, о том, что бедняжка в основу не попадал.
sihafazatron
sihafazatron
   17 / 946
05 ноября в 09:46
ПЕрвый год был непростым для всего мс, а потом было непросто соперникам сити))
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