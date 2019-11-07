Сарри: «Матч с „Локомотивом“ мне не понравился»

Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

— Почему заменили Роналду?

— Опасались за его физическое состояние. В конце первого тайма у него появились болезненные ощущения, возникали и по ходу второго тайма во время ускорений. Потому было принято решение заменить его, чтобы избежать осложнений и возможной травмы.

— Вам понравилась игра «Ювентуса»? Безусловно, «Ювентус» выигрывает, но играет не всегда хорошо.

— Важно, что мы допустили много брака и ещё больше ошибок тактического плана. Матч мне не понравился. Мы давали сопернику слишком много пространства для развития атаки, не реагировали на включения игроков «Локо» и позволяли создавать слишком много моментов. Но мы выиграли — это главное. Очевидно, что это лучше, чем показать хорошую игру и проиграть. Ошибки в тактике — это ответственность тренерского штаба, безусловно. Возможно, мы сделали слишком много изменений в составе, это повлияло, но нам было важно сделать это.

— Почему пропустили гол, почему так часто случается?

— Да, это случается с нами часто. После того, как забиваем, минут десять наблюдается пассивность в обороне и атаке, которая часто приводит к ошибкам. Из-за этого мы испытываем трудности, я говорю с игроками об этом. Такие моменты время от времени случаются, но мы работаем над этим.

— Вам не кажется, что Сёмин показал, как нужно играть против «Ювентуса» Сарри? Дал образец другим командам.

— Повторюсь, мы играли слишком открыто, оставляли слишком много пространства. Особенно в первом тайме, а во втором — мои игроки слишком часто принимали мяч спиной к воротам и лишались возможности атаковать быстро. «Локомотив» здорово отбирал и сам начинал атаки. Думаю, так против «Ювентуса» может играть не только «Локомотив», но и любая команда.