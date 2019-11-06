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Щенников: «У ЦСКА не было никакой черной полосы»

06 ноября 2019, 20:19
ФеренцварошЛоготип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник ЦСКА Георгий Щенников высказался про предстоящую игру с «Ференцварошем» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы:

Рад вернуться на поле, долго не играл. Чувствую себя нормально, но надо набирать кондиции. «Ференцварош» — один из лидеров венгерского чемпионата, одна из сильнейших команд тут.

Пока есть шансы, нужно бороться до конца и верить. Надо набирать очки. Нужно на каждом матче стараться набирать три очка. Никакой черной полосы у нас не было. Мы играли хорошо. Да, потом обыграли «Уфу», сыграли вничью с «Зенитом», а завтра надеемся победить.

В любой команде всегда есть лидеры, которые ведут за собой. У нас это Игорь Акинфеев, а мы стараемся ему помогать.

Ранее своими ожиданиями поделился главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко

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Все комментарии
Юрниекс
Юрниекс
   141 / 946
07 ноября в 00:52
А что было? Мы никогда так позорно не играли в еврокубках. В прошлом сезоне Реал драли!!!! Дважды!!!! А сейчас всякая шалупонь нас рвет...Мы- не хрюшатник! Для них это норма так играть,для нас позор...Была полоса...был срыв..Игра против Вилкова и Зенита показала,что мы можем и должны подняться... Надеюсь уже завтра мы сможем гордиться командой..
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   367 / 946
06 ноября в 20:44
Фиолетовая полоса.
SHMEL
SHMEL
   127 / 946
06 ноября в 20:43
Возможно нам и не хватало Жоры с Кирюхой на поле.Надеюсь теперь пойдут дела в ЛЕ и мы сможем набрать свои очки .
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 946
06 ноября в 20:40
Давай , Георгий, побыстрее набирай кондиции, а то пацанов в защите страховать некому.
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 20:36
Удачи Жоре и команде!
neukomm
neukomm
   154 / 946
06 ноября в 20:30
Щенников: «У ЦСКА не было никакой черной полосы»

Хочешь сказать, это перманентное состояние?!
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