Щенников: «У ЦСКА не было никакой черной полосы»

Защитник ЦСКА высказался про предстоящую игру с «Ференцварошем» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы:

Рад вернуться на поле, долго не играл. Чувствую себя нормально, но надо набирать кондиции. «Ференцварош» — один из лидеров венгерского чемпионата, одна из сильнейших команд тут.

Пока есть шансы, нужно бороться до конца и верить. Надо набирать очки. Нужно на каждом матче стараться набирать три очка. Никакой черной полосы у нас не было. Мы играли хорошо. Да, потом обыграли «Уфу», сыграли вничью с «Зенитом», а завтра надеемся победить.

В любой команде всегда есть лидеры, которые ведут за собой. У нас это Игорь Акинфеев, а мы стараемся ему помогать.