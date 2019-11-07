Ал. Миранчук: «Футболкой ни с кем не менялся, было опустошение»

Полузащитник «Локомотива» после поражения от «Ювентуса» (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов ответил на вопросы журналистов.

— Становится хорошей традицией, что вы забиваете «Ювентусу»…

— К сожалению, это не приносит очков.

— Что в целом можете сказать по игре?

— Отличная игра, 3 забитых мяча… Думаю, всем болельщиком понравилось. В этом плюс. Но результат расстраивает.

— Что происходило последние 15 минут? Сознательно отдали инициативу?

— Не могу тут ничего сказать. Мы оборонялись большую часть матча. В конце подсели, так как это тяжело. Во втором голе на какие-то доли секунды не успели…

— Пенальти у ворот «Юве» был?

— Мне показалось, что была рука, но потом мы пересмотрели и поняли, что это не пенальти.

— Счёт по игре?

— Думаю, мы сегодня всё же наиграли на ничью.

— Чего не хватило, чтобы реализовать все свои моменты?

— Сложно сказать. Реализации и не хватило! Были моменты, удары, контратаки. Что в первой игре, что здесь — очень обидные поражения.

— Насколько сложнее играть с «Ювентусом» по сравнению с командами российского чемпионата?

— Совсем разные игры. Разный настрой, разные турниры. С такими командами приятнее играть.

— Гильерме что-то говорил о своей ошибке?

— Это игровой момент. Мы быстро отыгрались.

— Какой настрой у команды? Юрий Палыч что-то сказал?

— Впереди «Краснодар». Тренер пока ничего не говорил. Ближе к матчу будем говорить.

— Футболкой с кем-нибудь поменялись?

— Нет. Было опустошение, все были расстроены, так как минуту не дотерпели. Это самое неприятное в футболе.