Ганчаренко: «Для ЦСКА важно набрать очки в оставшихся играх ЛЕ»

Главный тренер ЦСКА перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем» назвал цели «армейцев» на оставшиеся игры этого турнира:

Что значат оставшиеся матчи? Если кто-то думает, что мы уже бросили Лигу Европы, то это не так. Для нас важно набирать очки, одержать победу. Посмотрим, как сыграют соперники, и, исходя из этого, будем дальше строить свою стратегию. Когда у тебя есть неприятная серия, то всеми силами стараешься ее изменить. Завтра как раз постараемся это сделать.

Улучшилась ли психологическая составляющая после последних двух матчей? Всегда надо смотреть отрезками, например, от одного перерыва на матчи сборных до следующего. У нас есть еще две игры до паузы. Когда ты выигрываешь, всегда испытываешь эмоциональный подъем. Да, мы не победили «Зенит», но подчистили игру в атаке и обороне. Надеюсь, в этих компонентах завтра будем смотреться лучше. Это наша первостепенная задача.

Какие ошибки вынесли из прошлого матча с «Ференцварошем» (поражение со счетом 0:1)? Надо говорить о серии в целом. Мы говорили, что нам надо подчистить нашу игру. Когда проводишь много игр, теряешь внимание к деталям. Нам важно улучшить расположение игроков в обороне, в атаке