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Ганчаренко: «Для ЦСКА важно набрать очки в оставшихся играх ЛЕ»

06 ноября 2019, 20:12
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Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем» назвал цели «армейцев» на оставшиеся игры этого турнира:

Что значат оставшиеся матчи? Если кто-то думает, что мы уже бросили Лигу Европы, то это не так. Для нас важно набирать очки, одержать победу. Посмотрим, как сыграют соперники, и, исходя из этого, будем дальше строить свою стратегию. Когда у тебя есть неприятная серия, то всеми силами стараешься ее изменить. Завтра как раз постараемся это сделать.

Улучшилась ли психологическая составляющая после последних двух матчей? Всегда надо смотреть отрезками, например, от одного перерыва на матчи сборных до следующего. У нас есть еще две игры до паузы. Когда ты выигрываешь, всегда испытываешь эмоциональный подъем. Да, мы не победили «Зенит», но подчистили игру в атаке и обороне. Надеюсь, в этих компонентах завтра будем смотреться лучше. Это наша первостепенная задача.

Какие ошибки вынесли из прошлого матча с «Ференцварошем» (поражение со счетом 0:1)? Надо говорить о серии в целом. Мы говорили, что нам надо подчистить нашу игру. Когда проводишь много игр, теряешь внимание к деталям. Нам важно улучшить расположение игроков в обороне, в атаке

Ранее Ганчаренко прокомментировал слухи про интерес ЦСКА к полузащитнику «Уфы» Даниилу Фомину

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Все комментарии
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   40 / 946
07 ноября в 11:07
как пить дать сольют ,нет ни какой выгоды коникам играть в ЛЕ
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   301 / 946
07 ноября в 09:30
Ты сам-то понял что сказал ?! ))
Гавроша
Гавроша
   46 / 946
07 ноября в 01:25
Если кто-то думает, что мы уже бросили Лигу Европы, то это не так.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1148497/gancharenko-viktor

- Это правда не так, они ее слили когда в нее попали. Все остальное мелкие технические детали, но гончар только выполняет приказ гинера. Не нужны еврокубки весной московским командам (кроме днища).
mangoх12
mangoх12
   21 / 946
06 ноября в 22:54
Снова невнятное мычание, лучший вариант - твое увольнение
pomor 445
pomor 445
   222 / 946
06 ноября в 21:37
Что-то невразумительное.
Mi6
Mi6
   524 / 946
06 ноября в 21:08
Одна болтовня. Кому это интересно?
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   706 / 946
06 ноября в 20:55
Кто-то вам даст их набирать.
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
06 ноября в 20:38
Надо побеждать, иначе можно подумывать об ставке.
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
06 ноября в 20:36
Важно! Набирайте!
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 20:35
Надо играть полурезервным составом и акцентироваться на чемпионате, в ЛЕ нам ничего не светит.
mensk
mensk
   875 / 946
06 ноября в 20:30
Какие-то оправдания... Кому они нужны? Вы лучше играйте.
VAN ARM
VAN ARM
   135 / 946
06 ноября в 20:25
много вам нужно пахать чтоб вернуть доверие к команде
VIPded
VIPded
   137 / 946
06 ноября в 20:21
Поглядим... Удачи ЦСКА!!!
drug01
drug01
   124 / 946
06 ноября в 20:19
Надо играть на победу!
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