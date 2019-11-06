Ганчаренко: «Ахметов может сыграть на разных позициях»

Главный тренер ЦСКА перед игрой 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем» прокомментировал невызов в сборную России полузащитника «армейцев» :

Не мне оценивать, достоин ли Ахметов вызова в сборную. Что касается его игры, то он к нам приходил атакующим полузащитником. Исходя из того, что есть, он играл опорного. Ильзат сильно прибавил в отборе мяча. Мы можем его использовать по-разному. Иногда нам надо более строго располагаться по позициям, что не всегда было при Облякове и Ахметове.

Поможет ли снять усталость вызов в сборную России лишь одного игрока? Зато другие футболисты вызваны в другие сборные. Есть календарь сборных, есть календарь еврокубковый. Если была бы такая ситуация, когда всех не вызвали, это стало бы для нас хорошим подспорьем.