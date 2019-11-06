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Ганчаренко: «Ахметов может сыграть на разных позициях»

06 ноября 2019, 20:30
ФеренцварошЛоготип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко перед игрой 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем» прокомментировал невызов в сборную России полузащитника «армейцев» Ильзата Ахметова:

Не мне оценивать, достоин ли Ахметов вызова в сборную. Что касается его игры, то он к нам приходил атакующим полузащитником. Исходя из того, что есть, он играл опорного. Ильзат сильно прибавил в отборе мяча. Мы можем его использовать по-разному. Иногда нам надо более строго располагаться по позициям, что не всегда было при Облякове и Ахметове.

Поможет ли снять усталость вызов в сборную России лишь одного игрока? Зато другие футболисты вызваны в другие сборные. Есть календарь сборных, есть календарь еврокубковый. Если была бы такая ситуация, когда всех не вызвали, это стало бы для нас хорошим подспорьем.

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил SHMEL
   7 / 946
06 ноября в 23:22
Завтра оступаться нельзя и цепляться за призрачный шанс.
А мне кажется надо учесть, что через 2 дня игра в Сочи. Пусть играют Набабкин, Щенников, Гогуа, Тикнизян, Бийол ( у него дисква все равно), Лукас, Насимура, Кучаев и Помазун. А 2 места отдать основе.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Serg_Diamond
   4 / 946
06 ноября в 23:04
Он вообще-то в одно касание чаще всего играет, куда уж быстрее то!))
Он играет практически стоя на месте. Если сравнить его с Бакаевым или Сулеймановым, то на данный момент - это небо и земля. Не зря его Черчесов прокатил.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Leha-ha50
   380 / 946
06 ноября в 22:53
Парень конечно техничный, но уж очень медлительный . Надо в скорости принятия решений, да и просто в скорости при работе с мячом прибавлять.
Он вообще-то в одно касание чаще всего играет, куда уж быстрее то!))
SHMEL
SHMEL
   127 / 946
06 ноября в 22:50
Завтра оступаться нельзя и цепляться за призрачный шанс.
ermak6848
ermak6848
   249 / 946
06 ноября в 22:28
всё болтовня...
Игра покажет что и как....
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   31 / 946
06 ноября в 21:36
Но не очень хорошо:(
Томик
Томик
06 ноября в 21:15
Сыграть то он может, но плохо.
ДАША Д
ДАША Д
   287 / 946
06 ноября в 20:58
Ждём ещё одного поражения
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 946
06 ноября в 20:55
Парень конечно техничный, но уж очень медлительный . Надо в скорости принятия решений, да и просто в скорости при работе с мячом прибавлять.
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 20:39
Честно говоря в октябре Ильзат никакой хотя и отличился голом.
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