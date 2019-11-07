Сёмин: «Есть разочарование. Могли взять очко и даже обыграть „Ювентус“»

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал поражение от «Ювентуса» (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Первый момент — разочарование. Могли взять очко, могли даже выиграть, а могли и проиграть. Я благодарен игрокам, это был хороший матч, даже лучше, чем просто хороший. Они выполнили всю работу, все задачи, которые мы ставили. Неожиданный первый мяч повлиял, но игроки очень правильно отреагировали психологически. Думаю, эта игра пойдёт в актив нашей команды, несмотря на поражение. Игроки отблагодарили болельщиков за ажиотаж. Имелись шансы, причём хорошие, но не сложилось. Наверное, наши ошибки и фон усталости сказался в концовке. В этом матче играла роль не тактика, а сердце. Футболисты играли для болельщиков.