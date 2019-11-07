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Сёмин: «Есть разочарование. Могли взять очко и даже обыграть „Ювентус“»

07 ноября 2019, 01:25
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение от «Ювентуса» (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Первый момент — разочарование. Могли взять очко, могли даже выиграть, а могли и проиграть. Я благодарен игрокам, это был хороший матч, даже лучше, чем просто хороший. Они выполнили всю работу, все задачи, которые мы ставили. Неожиданный первый мяч повлиял, но игроки очень правильно отреагировали психологически. Думаю, эта игра пойдёт в актив нашей команды, несмотря на поражение. Игроки отблагодарили болельщиков за ажиотаж. Имелись шансы, причём хорошие, но не сложилось. Наверное, наши ошибки и фон усталости сказался в концовке. В этом матче играла роль не тактика, а сердце. Футболисты играли для болельщиков.

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Все комментарии
viv
viv ответил kastites
   126 / 946
07 ноября в 10:29
Без Вилкова в Питере нет футбола....Как трусливо играли с Лейпцигом все видели...а это не Ювентус, не Реал, не Ман Сити.
viv
viv
   126 / 946
07 ноября в 10:12
Сенсация была так близко...чуть..чуть..не дотерпели до ничейного результата..
PITER_1
PITER_1
   190 / 946
07 ноября в 08:23
не надо было на последние 10 мин автобус включать, а заканчивать матч как играли, отдал инициативу юве и поплатился, теперь только 4 место в группе будет
kastites
kastites
   609 / 946
07 ноября в 06:57
Скорее, могли взять в очко )))))))))
В москве нет футбола
averoniy
averoniy
07 ноября в 06:11
Зачем Семину очко?
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
07 ноября в 05:12
Оба матча с Ювентусом заканчивали на дрожащих ногах.
Гавроша
Гавроша
   46 / 946
07 ноября в 02:02
Теперь они будут стремиться занять 4 место, чтобы не играть весной в ЛЕ. Для этого достаточно проиграть 2 оставшихся матча.
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
07 ноября в 01:55
Да.
djaich
djaich
   383 / 946
07 ноября в 01:38
Необходимо сохранить подобный настрой и на оставшиеся матчи, чтобы квалифицироваться в ЛЕ и "зажечь" там, тем более, что шансы, как видим, на это есть. Пока команда в столь хорошей форме обязательно нужно ловить данный сиюминутный момент, ибо как она будет выглядеть в последующие сезоны никто и предположить не может.
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