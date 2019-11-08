«Ювентус» интересуется Алексеем Миранчуком

вчера, 21:56

Полузащитник «Локомотива» может продолжить карьеру в Италии, пишет Tuttosport.

Сообщается, что руководство «Ювентуса» заинтересовано в 24-летнем футболисте. Скауты туринцев просматривали Миранчука в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «железнодорожниками» и «старой синьорой».

Недавно игрок прокомментировал интерес к нему со стороны «Зенита».