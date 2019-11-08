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«Ювентус» интересуется Алексеем Миранчуком

вчера, 21:56

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в Италии, пишет Tuttosport.

Сообщается, что руководство «Ювентуса» заинтересовано в 24-летнем футболисте. Скауты туринцев просматривали Миранчука в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «железнодорожниками» и «старой синьорой».

Недавно игрок прокомментировал интерес к нему со стороны «Зенита».

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Все комментарии
SHEARER ALAN
SHEARER ALAN
   439 / 946
сегодня в 03:12
Кот в мешке.
dino-hsv
dino-hsv
   82 / 946
сегодня в 01:46
"Скауты туринцев просматривали Миранчука"

а тренеры не видели, да?
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 946
сегодня в 01:18
Ближе к ТО узнаем кто и кем интересуется???
Бомж немытый
Бомж немытый ответил drug01
   8 / 946
сегодня в 01:03
Чтобы сборная потеряла футболиста Миранчука, как многих, которых загубил зенит?
VV V
VV V
   257 / 946
сегодня в 00:43
Зенит перебьёт "народными деньгами", при чём легко, когда Дания дала разрешение на прокладку Северного потока-2.
протон1
протон1
   578 / 946
сегодня в 00:34
головин очередной
Finn88
Finn88
   275 / 946
сегодня в 00:16
Был бы только рад за Алексея.
batman555
batman555
   430 / 946
сегодня в 00:12
Нобель, ты что ль?!))
drug01
drug01
   124 / 946
вчера в 23:50
Лучше в Зенит!
Расул Манаев
Расул Манаев ответил Правдин Семён
   264 / 946
вчера в 23:48
Эт точно, тем более прецеденты уже были...
beefs
beefs
   281 / 946
вчера в 23:47
Удивительно, но...
Брулин
Брулин ответил Vladimir808
   100 / 946
вчера в 23:38
Не потянет Ювентус цену за Миранчука. Только Зениту по силам такую цену освоить,,,))))
Уж лучше на лавку Ювентуса присесть, чем в основе Зенита деградировать.
steelhead
steelhead
   83 / 946
вчера в 23:23
А что, условный Усманов купил Юве? А о чем тогда разговор?
Правдин Семён
Правдин Семён
   117 / 946
вчера в 23:17
Удачи, конечно. Но не верится. Опасаются гранды русских покупать.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   88 / 946
вчера в 23:15
Шнобеля к микрофону - нехай поведает "правду"!
EAGinLE
EAGinLE
   119 / 946
вчера в 23:00
Дождался таки СМС .
mangoх12
mangoх12
   21 / 946
вчера в 22:58
только в пакете с братом- зарплату на двоих
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
вчера в 22:55
Алексей окажется в "Зенити".
Сп62
Сп62 ответил Vladimir808
   95 / 946
вчера в 22:49
Хватит издеваться. Ювентус поднатужится.
Чист
Чист ответил Паровозов
   250 / 946
вчера в 22:49
Двушку самому ювентусу отгрузил, Миранчук сила.
Самому -а что они показали то пешком ходили даже Ронлду заменили -может Тамбов и больше забил бы
Big krendel
Big krendel
   37 / 946
вчера в 22:48
В Ювентус? Это не серьёзно.
Чист
Чист
   250 / 946
вчера в 22:46
Это называется придать товарный вид -обёртку - они также могут упомянуть Барселону Реал -АПЛ а продадут у себя по хорошей цене а покупатель один Зенит
Jesus_
Jesus_ ответил lobsterdam
   611 / 946
вчера в 22:46
Мне-то уж совсем нет нужды завидовать какому-то миранчуку по известным причинам. Как игрок он весьма и весьма посредственный, ну а во-вторых, что прочитал (без переводчика) в Туттоспорте, о том и написал.
Кто ты такой, а кто Миранчук? )) какому то ... ) я не превозношу его, конечно, нет., но такие пафосные и неумные фразу очень смешно выглядят)
lobsterdam
lobsterdam ответил Jesus_
   213 / 946
вчера в 22:45
заканчиваем завидовать, включаем переводчик и читаем: https://www.calciomercato.com/news/juve-paratici-insegue-miranchuk-71687 ПЛюс там же недалеко - Милан и Наполи заинтересованы. КОроче, по ходу реально уедет
Мне-то уж совсем нет нужды завидовать какому-то миранчуку по известным причинам. Как игрок он весьма и весьма посредственный, ну а во-вторых, что прочитал (без переводчика) в Туттоспорте, о том и написал.
Jesus_
Jesus_ ответил lobsterdam
   611 / 946
вчера в 22:40
Итальянский Tuttosport приводит слова тренера Локомотива Ю.Семина на вопрос, какое будущее ждет Алесея Миранчука. Его ответ: в будущем его может купить Ювентус или Барселона. Таким образом, это лишь пожелания Ю.Семина о будущем игрока, что никак нельзя расценивать как интерес со стороны итальянского клуба. Тем более, во время матча между клубами комментаторы намекали на интерес Сарри к Баринову, о Миранчуке и слова не было.
заканчиваем завидовать, включаем переводчик и читаем:

https://www.calciomercato.com/news/juve-paratici-insegue-miranchuk-71687

ПЛюс там же недалеко - Милан и Наполи заинтересованы.

КОроче, по ходу реально уедет
Vladimir808
Vladimir808
   473 / 946
вчера в 22:40
Не потянет Ювентус цену за Миранчука.
Только Зениту по силам такую цену освоить,,,))))
Паровозов
Паровозов
   166 / 946
вчера в 22:39
Двушку самому ювентусу отгрузил, Миранчук сила.
Konst56
Konst56
   562 / 946
вчера в 22:39
Про Зенит больше на правду похоже
Ravshan878
Ravshan878
   26 / 946
вчера в 22:39
Он там не потеряется. Очень тонкий игрок. Антончик беги пока не поздно. Чем быстрее тем лучше.
lobsterdam
lobsterdam
   213 / 946
вчера в 22:38
Итальянский Tuttosport приводит слова тренера Локомотива Ю.Семина на вопрос, какое будущее ждет Алесея Миранчука. Его ответ: в будущем его может купить Ювентус или Барселона. Таким образом, это лишь пожелания Ю.Семина о будущем игрока, что никак нельзя расценивать как интерес со стороны итальянского клуба. Тем более, во время матча между клубами комментаторы намекали на интерес Сарри к Баринову, о Миранчуке и слова не было.
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