«Ювентус» интересуется Алексеем Миранчуком

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в Италии, пишет Tuttosport.
Сообщается, что руководство «Ювентуса» заинтересовано в 24-летнем футболисте. Скауты туринцев просматривали Миранчука в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «железнодорожниками» и «старой синьорой».
Недавно игрок прокомментировал интерес к нему со стороны «Зенита».
а тренеры не видели, да?
а тренеры не видели, да?
https://www.calciomercato.com/news/juve-paratici-insegue-miranchuk-71687
ПЛюс там же недалеко - Милан и Наполи заинтересованы.
КОроче, по ходу реально уедет
https://www.calciomercato.com/news/juve-paratici-insegue-miranchuk-71687
ПЛюс там же недалеко - Милан и Наполи заинтересованы.
КОроче, по ходу реально уедет
Только Зениту по силам такую цену освоить,,,))))
Только Зениту по силам такую цену освоить,,,))))