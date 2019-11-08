Корона для Майрона

сегодня, 17:35

«Соккер.ру» размышляет на тему, где продолжит карьеру яркая голландская звёздочка.

Скауты «Манчестер Юнайтед» зачастили на матчи «Алкмара». Официальная причина - клубы - соперники по групповому этапу Лиги Европы, вот и хотят англичане знать о своих оппонентах всё и даже больше, чем всё. Но есть и ещё одна причина интереса. Это Майрон Боаду, выросший из талантливого юнца в одну из звёзд Эредивизие.

У МЮ имеются серьёзные сложности с атакой. Которые усилились после ухода в «Интер» Ромелу Лукаку. Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль стараются как могут, но их стараний оказывается недостаточно. Есть ещё Мэйсон Гринвуд, но 18-летний нападающий до вчерашнего дня ещё не забивал. Хотя выходил на поле нередко. «Красным дьяволам» нужен форвард крепкий, мощный, но не тяжёлый и не грузный. Быстрый, но крепко стоящий на ногах. Хорошо играющий головой, куда же в Англии без этого. Не жадный, любит не только забивать, но и отдавать голевые передачи. Молодой, но в то же время уже адаптированный к взрослому футболу. И Майрон Боаду полностью соответствует этим характеристикам.

Заиграет ли Боаду в «Манчестер Юнайтед», не сникнет ли там? Будет ли совместим с Рэшфордом и Марсьялем? Появится ли на «Олд Траффорд» мощное нападение? Это вопросы уже не к самому Майрону, а к тому, кто будет с ним работать (гипотетически). Алекс Фергюсон бы смог найти ему необходимое применение. Получится ли у Оле-Гуннара Сульшера или его преемника, сказать сложно. Но парнишка талантлив чертовски. Даже краснодьявольски, простите за неологизм.

Молодой голландец африканского происхождения громко заявил о себе ещё в прошлом сезоне, когда забил три мяча в пяти стартовых турах. И отдал столько же точных передач. Но потом Майрон получил тяжёлую травму - порвал кресты и выбыл из строя до конца чемпионата. Существовала угроза, что карьера талантливого юноши оборвётся. Однако в новом сезоне Боаду вышел выздоровевшим и отдохнувшим. Он забил уже 7 мячей в текущем первенстве, больше только у Доноуэлла Малена и Квинси Промеса, и 6 в Лиге Европы. Голы самые разные. И после прострелов, и в результате проходов, и ударами со средней дистанции. Боаду постоянно двигается, открывается, ищет мяч. У Майрона отличная скорость - как стартовая, так и дистанционная, хороший удар с обеих ног, прыжок, позволяющий выигрывать большинство воздушных единоборств. При росте 180 сантиметров он кажется больше, чем есть на самом деле.

Нидерландская пресса пока очень аккуратно хвалит молодого футболиста, словно боится сглазить. Но существует мнение, что Боаду при правильном отношении к делу может вырасти в игрока калибра Марко ван Бастена. Вот так. Опять же, если не будет больше тяжёлых травм, и если сам Майрон раньше времени не решит, что жизнь удалась.

Во взрослой сборной Голландии Боаду пока не видели. Пока Рональд Куман не вызывает футболиста. Он вообще пока не спешит с кадровыми переменами. Но если ничего плохого не случится, то на чемпионат Европы Майрон поедет. Более того, он станет лидером новой сборной Голландии, таким же локомотивом, как Ромелу Лукаку, вытащившим бельгийскую сборную из длительного кризиса в число сильнейших сборных планеты. Не в одиночку разумеется. Но и Боаду не одинок.

А если не возьмёт Куман в сборную, то есть ещё историческая родина - Гана. Там от Майрона точно не откажутся. Но вряд ли такой поворот событий возможен. Голландцы такой талант из рук не выпустят, да и Боаду всё же больше европеец, нежели африканец.

Восемнадцатилетний Боаду выиграл конкуренцию у других центральных нападающих «Алкмара». Более того, игравшие в прошлом чемпионате на этой позиции Матс Сетьенс и Бьорн Йенсен уже покинули команду. Второй, правда, пока ушёл в аренду. А ведь Майрону в январе исполнится только 19. Прогресс стремителен. И есть ощущение, что футболка «Алкмара» скоро станет мала этому нападающему. В переносном смысле.

Руководство клуба тоже не может нарадоваться на своего воспитанника. Но в «Алкмаре» понимают, что чем сильнее будет Майрон играть, тем короче будет его пребывание в клубе. Пора задуматься о продаже футболиста. Чтобы клубу было выгодно, и сам Боаду на новом месте продолжал расти, а не киснул на лавочке. В «Алкмаре» есть неписанный закон - не продавать игроков «Аяксу», ПСВ и «Фейеноорду». Исключения случаются, но вряд ли они возможны в нашем случае. Майрон будет продан в клуб большой пятёрки, причём в один из ведущих. Причём возможно скоро.

«Манчестер Юнайтед» неспроста просматривает и рассматривает голландского нападающего. С деньгами у семейства Глэйзеров всё в порядке, поэтому англичане за ценой не постоят. Но брать надо сейчас, то есть зимой. Иначе подорожает. И не только. В борьбу за голландца могут вступить другие клубы, не менее состоятельные и именитые, чем МЮ .

Дело в том, что в Алкмар стали наведываться ещё и туристы из Германии. Аж из двух клубов Роберта Левандовского - бывшего и нынешнего. Особенно активна «Бавария», даром что поляк забивает в каждой встрече. Но поляку за тридцать, пора подумать о сменщике. И такой подрастает в соседней Голландии. Тем более что голландцу в Бундеслиге адаптироваться проще, чем в Англии. И на эту точку будут давить немцы, если вмешаются в спор.

Но есть ещё и «Реал», который тоже подыскивает замену Кариму Бензема. Вроде бы есть молодые бразильцы Винисиус и Родриго. Но они пока только оперяются. Впрочем, как Боаду. Но есть ощущение, что голландец встанет на крыло быстрее. Хотя, кто знает. Ла Лига - турнир более и намного более сильный, чем Эредивизие. Да, «Реал» уж больно специфический клуб. Как и «Милан», который тоже может появиться на горизонте.

Сам же Майрон Боаду пока ничего не говорит о своих перспективах. И правильно делает. Его задача играть, забивать, зарабатывать репутацию, расти в цене. Он только в начале своего пути, который может стать очень славным. Главное, не ошибиться в выборе маршрута.