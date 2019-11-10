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Верратти: «Мне нравится атмосфера в ПСЖ»

сегодня, 18:13

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти поделился мнением о своей карьере в стане парижского клуба, спортивном директоре Леонардо и форварде Неймаре:

Я не ожидал, что проведу здесь столько лет. Но этот клуб дает все, что мне нужно. Я бы завершил в ПСЖ карьеру. Меня часто спрашивают, почему не хочу попробовать себя в каком-нибудь еще клубе. Однако для меня каждый день в этом месте будто новый. Мне нравится атмосфера в команде. Если у нас не будет проблем, то можем в этом году добиться многого в Лиге чемпионов.

Я давно знаю Леонардо. ПСЖ поступил верно, когда вернул его в клуб. Если возникают какие-либо проблемы, то говорю с ним.

Неймар в порядке. Он хотел уйти некоторое время назад. Видимо это из-за того, что в его жизни много тяжелых моментов, поэтому хотелось вернуться туда, где, наверное, чуть больше тебя любили. Но в итоге он остался и стал тренироваться лучше прежнего. Он хочет вернуться на поле как можно скорее и извиниться перед фанатами.

Недавно главный тренер ПСЖ Томас Тухель назвал Верратти одним из лучших полузащитников мира. 

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cska plus
cska plus
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сегодня в 18:42
Ему нравится атмосфера возле кассы.
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