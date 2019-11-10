Де Брюйне: «„Ливерпуль“ - самая главная угроза для нас»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне прокомментировал предстоящий матч 12-го тура АПЛ против «Ливерпуля».
«Ливерпуль» - первый клуб за последние несколько лет, с которым мы сражались за победу в АПЛ.
В этом сезоне я не вижу особых изменений. В АПЛ есть несколько других хороших команд, но очевидно, что «Ливерпуль» - самая главная угроза для нас.
Я на нём часто сиЖЖу
Вжу-вжу-вжу
Я на нём часто сиЖЖу
Вжу-вжу-вжу
Я лично за ничью. Пусть Челси и Лестер в борьбу включаются.
Я лично за ничью. Пусть Челси и Лестер в борьбу включаются.