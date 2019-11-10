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Де Брюйне: «„Ливерпуль“ - самая главная угроза для нас»

сегодня, 12:14
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне прокомментировал предстоящий матч 12-го тура АПЛ против «Ливерпуля»

«Ливерпуль» - первый клуб за последние несколько лет, с которым мы сражались за победу в АПЛ

В этом сезоне я не вижу особых изменений. В АПЛ есть несколько других хороших команд, но очевидно, что «Ливерпуль» - самая главная угроза для нас. 

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   243 / 957
сегодня в 17:57
пока что для вас серьёзная угроза это не Ливерпуль,а травма Эдерсона. И если отсутствие Льориса,как бы не сильно заметно в худшую сторону,то вот с Браво могут возникнуть проблемы,не только в АПЛе,но и в ЛЧ. Всё зависит от восстановления кипера.
Jlexa MapmblHoB
Jlexa MapmblHoB
   446 / 957
сегодня в 13:58
Спартаковское недоразумение сегодня тоже будет хейтить красных, ну-ну))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Князь сажал врагов на посох
   15 / 957
сегодня в 13:55
Они и после поражения колбасы из нее не выключатся)) такчто удачи Сити
25процентный клоун
25процентный клоун
   15 / 957
сегодня в 13:52
Порвите дельфиний кабинет, удачи
obana777
obana777
   161 / 957
сегодня в 13:48
Бойтесь!
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответил Князь сажал врагов на посох
   170 / 957
сегодня в 13:36
Прежде всего нужно нейтрализовать судью)
Лионель Месси не разрешает;)
матос
матос
   514 / 957
сегодня в 13:30
Ливерпулю победы и удачи.
муха цокотуха
муха цокотуха
   363 / 957
сегодня в 13:27
НиЧЧево страШШного в ливерпуле нет
Я на нём часто сиЖЖу
Вжу-вжу-вжу
Jlexa MapmblHoB
Jlexa MapmblHoB ответил cska plus
   446 / 957
сегодня в 12:58
Никакая не угроза, надо сегодня эту угрозу загнать в угол.
Ага, так же, как ференцварош конявых на табун арене))
cska plus
cska plus
   13 / 957
сегодня в 12:56
Никакая не угроза, надо сегодня эту угрозу загнать в угол.
Jlexa MapmblHoB
Jlexa MapmblHoB
   446 / 957
сегодня в 12:55
Играют сити и ливерпуль, а бомбит у колорада))
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Martini_1987
   6 / 957
сегодня в 12:50
Аха-ха), да, вашу шайку давно все раскусили.)
КЭТиК
КЭТиК
   220 / 957
сегодня в 12:47
И пока Ливерпуль сильнее.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   6 / 957
сегодня в 12:42
Прежде всего нужно нейтрализовать судью)
Levadia
Levadia ответил Князь сажал врагов на посох
   50 / 957
сегодня в 12:25
Или надорвутся. Одно из двух. Аха-ха) Я лично за ничью. Пусть Челси и Лестер в борьбу включаются.
Вечером видно будет.)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Levadia
   6 / 957
сегодня в 12:23
Вынесут вас сегодня!
Или надорвутся. Одно из двух. Аха-ха)
Я лично за ничью. Пусть Челси и Лестер в борьбу включаются.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   6 / 957
сегодня в 12:22
Ливерпуль как собака-барабака - пригубит у голубца, а губы то холодные. Аха-ха)
Levadia
Levadia
   50 / 957
сегодня в 12:16
Вынесут вас сегодня!
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