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Ван Дейк: «Матч с „Ман Сити“ станет хорошим испытанием»

сегодня, 12:29
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал предстоящий матч против «Манчестер Сити» в рамках 12-го тура АПЛ

Мы не заглядываем слишком далеко, ведь прошло только 11 туров с момента начала сезона, и мы знаем, что «Сити» — фантастическая команда. Но в прошлом году, когда мы боролись за титул, у нас не было паники. И сейчас я не испытываю страха. Не стоит бояться, когда выходишь на поле. 

Вообще, игроки «Ливерпуля» совсем не испытывают страха. После того, что мы прошли, мы знаем, что способны победить в любом матче. 

Матч с «Ман Сити» станет хорошим испытанием. Они чемпионы, у них есть четкий план на игру, фантастический тренер и прекрасные игроки. Их сложно победить.
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Все комментарии
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
   213 / 957
сегодня в 13:16
Давай Сити, дави эту кабинетную шпану.
cska plus
cska plus
   13 / 957
сегодня в 12:43
МС расскажет сегодня вам где раки зимуют.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   6 / 957
сегодня в 12:38
Гранаты у вас не той системы, Ван Дырк. Аха-ха)
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