Ван Дейк: «Матч с „Ман Сити“ станет хорошим испытанием»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал предстоящий матч против «Манчестер Сити» в рамках 12-го тура АПЛ.
Мы не заглядываем слишком далеко, ведь прошло только 11 туров с момента начала сезона, и мы знаем, что «Сити» — фантастическая команда. Но в прошлом году, когда мы боролись за титул, у нас не было паники. И сейчас я не испытываю страха. Не стоит бояться, когда выходишь на поле.
Вообще, игроки «Ливерпуля» совсем не испытывают страха. После того, что мы прошли, мы знаем, что способны победить в любом матче.
Матч с «Ман Сити» станет хорошим испытанием. Они чемпионы, у них есть четкий план на игру, фантастический тренер и прекрасные игроки. Их сложно победить.
https://www.youtube.com/watch?v=4UXsgFSDk7c