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Тухель: «Кавани не хватает ритма»

сегодня, 12:09
БрестЛоготип футбольный клуб Брест1 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал, почему нападающий Эдинсон Кавани должен конкурировать с Мауро Икарди за место в стартовом составе парижского клуба. На 80-й минуте матча 13-го тура чемпионата Франции против «Бреста» (2:1) на поле вместо Кавани вышел Икарди, который забил победный гол. 

Нападающим трудно играть в таких матчах. Кавани не хватает ритма. Но справляться со сложившейся конкуренцией его прямая обязанность. Да, позиция нападающего сложная и очень чувствительная. Но у нас нет другого выхода, кроме как принять эту ситуацию и пытаться ее исправить. 

Порой ты находишься в той фазе, когда чувствуешь себя хорошо. На твоей стороне удача и все складывается лучшим образом. Икарди как раз сейчас в этой фазе.

Мне правда понравилась эта победа. Я сделал много изменений, включая игроков, которые потеряли ритм и уверенность. Изменения были необходимы для того, чтобы команда оставалась в тонусе.
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