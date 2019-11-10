Тухель: «Кавани не хватает ритма»

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал, почему нападающий Эдинсон Кавани должен конкурировать с Мауро Икарди за место в стартовом составе парижского клуба. На 80-й минуте матча 13-го тура чемпионата Франции против «Бреста» (2:1) на поле вместо Кавани вышел Икарди, который забил победный гол.
Нападающим трудно играть в таких матчах. Кавани не хватает ритма. Но справляться со сложившейся конкуренцией его прямая обязанность. Да, позиция нападающего сложная и очень чувствительная. Но у нас нет другого выхода, кроме как принять эту ситуацию и пытаться ее исправить.
Порой ты находишься в той фазе, когда чувствуешь себя хорошо. На твоей стороне удача и все складывается лучшим образом. Икарди как раз сейчас в этой фазе.
Мне правда понравилась эта победа. Я сделал много изменений, включая игроков, которые потеряли ритм и уверенность. Изменения были необходимы для того, чтобы команда оставалась в тонусе.