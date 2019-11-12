Виейра: «Джака заслуживает большего уважения»

Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра, в свое время выступавший в составе лондонского «Арсенала», прокомментировал скандал вокруг полузащитника «канониров» Гранита Джаки.
Мне жаль Джаку, сейчас он переживает очень непростое время в „Арсенале“. Но я думаю, что мы должны вспомнить, что он многого достиг вместе с „Арсеналом“, и он заслуживает большего уважения.
Напомним, что швейцарца в матче 10-го тура английской Премьер-Лиги с «Кристал Пэлас» (2:2) начали освистывать фанаты. В ответ полузащитник сказал пару нецензурных слов в адрес болельщиков. После чего Гранит сделал заявление по поводу этого события. В итоге игрока лишили капитанской повязки.