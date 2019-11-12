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Виейра: «Джака заслуживает большего уважения»

вчера, 19:55

Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра, в свое время выступавший в составе лондонского «Арсенала», прокомментировал скандал вокруг полузащитника «канониров» Гранита Джаки.

Мне жаль Джаку,  сейчас он переживает очень непростое время в „Арсенале“. Но я думаю, что мы должны вспомнить, что он многого достиг вместе с „Арсеналом“, и он заслуживает большего уважения.

Напомним, что швейцарца в матче 10-го тура английской Премьер-Лиги с «Кристал Пэлас» (2:2) начали освистывать фанаты. В ответ полузащитник сказал пару нецензурных слов в адрес болельщиков. После чего Гранит сделал заявление по поводу этого события. В итоге игрока лишили капитанской повязки.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 907
вчера в 22:10
А за что он заслуживает уважения? Как был дном, так и остается.
ZaZizu
ZaZizu
   881 / 907
вчера в 21:07
не заслуживает он ни уважения,ни своей зп!
ДСА
ДСА
   132 / 907
вчера в 20:10
Поругались - бывают.
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