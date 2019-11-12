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Виллиан: «Главное - не давать Месси думать»

вчера, 17:18

Нападающий сборной Бразилии Виллиан высказался об игровых качествах нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в перед матчем с национальной командой Аргентины.

Нам нужно очень внимательно следить за Месси и ограничить ему пространство. Это не должно стать индивидуальной опекой только одного Месси, но нам стоит закрыть промежутки между линиями. Главное — не давать Лионелю думать. Он великий игрок. Лучший в мире. Но мы уже играли с Аргентиной раньше, и игра не будет сильно отличаться от других.

Свой прошлый матч против сборной Нигерии бразильцы не смогли довести до победы

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   8 / 907
вчера в 19:45
Ахахах! Гному то нечем думать.
dimagas2
dimagas2
   129 / 907
вчера в 19:28
Дайте ему ложку и пачку чипсов,сразу мозг отключится)))
NGYRZ
NGYRZ
   42 / 907
вчера в 19:00
Да Месси в товарняках очень опасен.
vale46
vale46 ответил Шишанутый
   668 / 907
вчера в 18:17
Тебе тем более!это здесь все знают.
Шишанутый
Шишанутый
   70 / 907
вчера в 17:51
Ему не чем думать.
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