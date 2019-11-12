Виллиан: «Главное - не давать Месси думать»

Нападающий сборной Бразилии Виллиан высказался об игровых качествах нападающего сборной Аргентины в перед матчем с национальной командой Аргентины.

Нам нужно очень внимательно следить за Месси и ограничить ему пространство. Это не должно стать индивидуальной опекой только одного Месси, но нам стоит закрыть промежутки между линиями. Главное — не давать Лионелю думать. Он великий игрок. Лучший в мире. Но мы уже играли с Аргентиной раньше, и игра не будет сильно отличаться от других.