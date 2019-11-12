Канте: «Я могу делать людей счастливым, и это здорово»

Полузащитник «Челси» в интервью L'Équipe рассказал о своем характере.

Я могу, как и все, раздражаться, принимать те или иные решения. Но я стараюсь жить как можно лучше. До того как стать профессионалом, я жил как большинство людей. Я любил футбол и футболистов как болельщик. Сегодня, хотя люди и считают меня звездой, я знаю, каково это быть по другую сторону. Я могу делать людей счастливым, и это здорово. Я всегда хотел получать удовольствие от футбола. Даже если это работа, я делаю то, что мне нравится.