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Канте: «Я могу делать людей счастливым, и это здорово»

сегодня, 14:11

Полузащитник «Челси» Нголо Канте в интервью L'Équipe рассказал о своем характере. 

Я могу, как и все, раздражаться, принимать те или иные решения. Но я стараюсь жить как можно лучше. До того как стать профессионалом, я жил как большинство людей. Я любил футбол и футболистов как болельщик. Сегодня, хотя люди и считают меня звездой, я знаю, каково это быть по другую сторону. Я могу делать людей счастливым, и это здорово. Я всегда хотел получать удовольствие от футбола. Даже если это работа, я делаю то, что мне нравится. 

Ранее Канте признался, что хотел бы завершить карьеру в «Челси».  

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   11 / 928
сегодня в 15:19
Что то разносит негра.
igGA
igGA
   134 / 928
сегодня в 15:01
Ну все, прям по другую сторону от людей теперь, небожитель. Может «Люди готовы платить мне за то, что я их развлекаю, и это здорово»?
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