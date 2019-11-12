Промес: «Может быть, однажды я вернусь в „Спартак“»

Нападающий «Аякса» , выступавший за «Спартак» с 2014 по 2018 год, рассказал подробности своего перехода из московского клуба в «Севилью» в 2018 году.

У меня не было возможности сказать об этом, но сейчас я признаюсь, что это было очень сложное решение. Все люди, которые меня знают, подтвердят, что это так. Всегда говорил, что готов играть в «Спартаке» всю карьеру, но не всегда в футболе все получается так, как хочешь.

Я состоялся как игрок именно в «Спартаке», я стал лучшим бомбардиром команды, лиги, выиграл титулы. Все, кто были рядом со мной, в курсе, как для меня важны призы, награды. Все время хочу что-то выигрывать. Это было главной причиной, почему я принял предложение «Севильи» и покинул «Спартак». Сделать это было невероятно трудно, но я остался честен перед фанатами. Я обещал им, что не покину клуб, пока мы не станем чемпионами — и мы стали. Может быть, однажды я вернусь в «Спартак», кто знает.