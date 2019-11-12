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Промес: «Может быть, однажды я вернусь в „Спартак“»

вчера, 18:50

Нападающий «Аякса» Квинси Промес, выступавший за «Спартак» с 2014 по 2018 год, рассказал подробности своего перехода из московского клуба в «Севилью» в 2018 году.

У меня не было возможности сказать об этом, но сейчас я признаюсь, что это было очень сложное решение. Все люди, которые меня знают, подтвердят, что это так. Всегда говорил, что готов играть в «Спартаке» всю карьеру, но не всегда в футболе все получается так, как хочешь.

Я состоялся как игрок именно в «Спартаке», я стал лучшим бомбардиром команды, лиги, выиграл титулы. Все, кто были рядом со мной, в курсе, как для меня важны призы, награды. Все время хочу что-то выигрывать. Это было главной причиной, почему я принял предложение «Севильи» и покинул «Спартак». Сделать это было невероятно трудно, но я остался честен перед фанатами. Я обещал им, что не покину клуб, пока мы не станем чемпионами — и мы стали. Может быть, однажды я вернусь в «Спартак», кто знает.

Ранее Промес охарактеризовал одним словом бывших партнёров по «Спартаку». 

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Все комментарии
Nekit92
Nekit92 ответил DVOK68
   88 / 907
вчера в 22:51
Ты сходи в ту баньку.Поарендуйся.
В какую ту? Которую глушак арендавал? А мне зачем?? Сам туда иди))
pomor 445
pomor 445
   189 / 907
вчера в 21:15
Все время хочу что-то выигрывать. Это было главной причиной, почему я принял предложение «Севильи» и покинул «Спартак».
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Понял, что со Спартаком больше ничего не выиграет и слинял к трёхкратному обладателю Кубка ЛЕ, но видно поздно. Теперь подумывает вернуться в Спартак к 100-летнему юбилею Симоняна.
SHMEL
SHMEL ответил drug01
   172 / 907
вчера в 21:09
Спартак будет ждать тебя всю жизнь!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 907
вчера в 20:59
Возвращение блудного негритенка...
Армейская душа
Армейская душа ответил LOpp
   60 / 907
вчера в 20:54
В одном матче осенью 2017г. (3:0) Промес дважды отличился. Добрый вечер!
Ого! Дважды! Я имел ввиду - в одном матче за 5 лет. Ну в принципе у вас же Зе Луиш топ нападающий, который за год забивает 2 гола )))
Морозовский
Морозовский ответил 25процентный клоун
   7 / 907
вчера в 20:48
Но и питерцам с Малкомом повезло, на своем фланге он не уловим
Боец невидимого фронта. особенно ночью!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Морозовский
   15 / 907
вчера в 20:39
Но и питерцам с Малкомом повезло, на своем фланге он не уловим
DVOK68
DVOK68 ответил Nekit92
   131 / 907
вчера в 20:31
Хотел титулов. Но в какой то момент понял, что в спартаке их больше не будет! Поэтому принял предложение севильи. А так да, ясен пень вернется. Там глушак на 10 лет баньку арендавал...
Ты сходи в ту баньку.Поарендуйся.
DVOK68
DVOK68
   131 / 907
вчера в 20:30
Промесу будут рады всегда.
Nekit92
Nekit92
   88 / 907
вчера в 20:27
Хотел титулов. Но в какой то момент понял, что в спартаке их больше не будет! Поэтому принял предложение севильи.
А так да, ясен пень вернется. Там глушак на 10 лет баньку арендавал...
нечитайло
нечитайло
   660 / 907
вчера в 20:26
Ждем
Гавроша
Гавроша
   37 / 907
вчера в 20:24
После 35 можно и в проект за мазутом вернуться.
Big krendel
Big krendel
   31 / 907
вчера в 20:22
Про него уже и забыли. Сколько таких середняков перебывало в РПЛ не счесть. Ну а для клуба середняка он конечно топ игрок. Ахахахахаха.
Морозовский
Морозовский ответил 25процентный клоун
   7 / 907
вчера в 20:20
Как же не хватает Куинси вместо Мирзова...
:С Мирзовым и Гулиевым вам "повезло": два "ни кому не отдам мяч, пока не потеряю!"
time out
time out ответил Армейская душа
   41 / 907
вчера в 20:18
Ну да. За пять лет он всего однажды смог Игоря огорчить - у свиней это теперь не меньший праздник, чем победа 1:0 над ЦСКА после 5 лет унижения
    Некакойшенко
    Некакойшенко
       64 / 907
    вчера в 20:16
    Промес реально хорош.Он как хорошее вино.Со временем становится только лучше.Жаль, что футбольный век так короток.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       5 / 907
    вчера в 20:11
    Получил зарплату в Аяксе и прослезился!!! И сразу почему то захотелось в Спартак!!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       15 / 907
    вчера в 20:10
    Как же не хватает Куинси вместо Мирзова...
    ДАША Д
    ДАША Д
       212 / 907
    вчера в 20:09
    Зарплата с Спартаке хорошая, почему бы и не поиграть.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
       32 / 907
    вчера в 20:05
    Когда уходят такие напы, чемпионат теряет многое: от конкуренции команд, зрелищности, к сожалению и к радости оппонентов).
    drug01
    drug01
       83 / 907
    вчера в 20:02
    Спартак будет ждать тебя всю жизнь!
    LOpp
    LOpp ответил Армейская душа
       24 / 907
    вчера в 19:59
    В одном матче осенью 2017г. (3:0) Промес дважды отличился.
    Добрый вечер!
    mihaluch
    mihaluch
       79 / 907
    вчера в 19:58
    Может говорить что угодно, но в "Спартак" Промес не вернётся.
    Nikola45
    Nikola45 ответил LOpp
       85 / 907
    вчера в 19:52
    Промес лучший легионер в истории РПЛ. Всегда будем рады возвращению! Скучаем, особенно Акинфеев скучает.
    Спасибо рассмешили до слез )))
    Армейская душа
    Армейская душа ответил LOpp
       60 / 907
    вчера в 19:52
    Промес лучший легионер в истории РПЛ. Всегда будем рады возвращению! Скучаем, особенно Акинфеев скучает.
    Ну да. За пять лет он всего однажды смог Игоря огорчить - у свиней это теперь не меньший праздник, чем победа 1:0 над ЦСКА после 5 лет унижения
    Nikola45
    Nikola45
       85 / 907
    вчера в 19:51
    В РПЛ захотел Губошлепкин ))
    kotmyshka
    kotmyshka
       285 / 907
    вчера в 19:46
    может быть
    neukomm
    neukomm ответил LOpp
       280 / 907
    вчера в 19:40
    Вагнер Лав ржёт в голосину
    neukomm
    neukomm ответил GYTSYL
       280 / 907
    вчера в 19:39
    Вагнер Лав ржёт в голосину
    Морозовский
    Морозовский
       7 / 907
    вчера в 19:31
    Хороший спортсмен!
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