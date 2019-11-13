Монтоливо: «В „Милане“ всем было плевать на меня»

Бывший полузащитник «Милана» рассказал о своих взаимоотношениях с экс-наставником клуба .

В конце сезона-2017/18, в котором я практически не играл, Гаттузо подошёл ко мне и сказал, что я буду тренироваться с командой, но не буду являться ключевой фигурой в клубе. У меня при этом не было физических проблем, я был полностью здоров. Я согласился быть в клубе на вторых ролях и вернулся вместе со всеми к тренировкам в начале сезона. Я не захотел уходить, потому что у меня оставался всего год по контракту.