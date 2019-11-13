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Монтоливо: «В „Милане“ всем было плевать на меня»

сегодня, 16:05

Бывший полузащитник «Милана» Риккардо Монтоливо рассказал о своих взаимоотношениях с экс-наставником клуба Дженнаро Гаттузо.

В конце сезона-2017/18, в котором я практически не играл, Гаттузо подошёл ко мне и сказал, что я буду тренироваться с командой, но не буду являться ключевой фигурой в клубе. У меня при этом не было физических проблем, я был полностью здоров. Я согласился быть в клубе на вторых ролях и вернулся вместе со всеми к тренировкам в начале сезона. Я не захотел уходить, потому что у меня оставался всего год по контракту.

Незадолго до турне в США мне пришло текстовое сообщение от одного из менеджеров команды: «Ты с командой не поедешь». Всё. Больше не было никаких объяснений. Меня оставили на произвол судьбы, всем было плевать на меня.

Недавно сообщалось, что Монтоливо планирует завершить карьеру.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
   78 / 890
сегодня в 17:39
Пришло время на пенсию уходить...
Ozabot
Ozabot
   498 / 890
сегодня в 16:55
Жаль, что не дали сыграть последний матч и попрощаться с болельщиками как следует. Все-таки капитаном был. Традиции никто не отменял. Еще и забрали у него повязку и отдали залетному проходимцу нытику Бонуччи. Китайцы намутили воду так намутили.
igGA
igGA
   112 / 890
сегодня в 16:48
Здесь тоже всем на тебя плевать.
obana777
obana777
   70 / 890
сегодня в 16:12
Что ты хочешь в 34 года? Твой поезд уже ушел.
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