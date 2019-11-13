Быть знаменитым некрасиво

вчера, 11:20

«Соккер.ру» рассказывает, почему «Манчестер Сити» не стоит огорчаться по поводу текущих неудач.

Не самой лучшей выдалась осень у чемпиона Англии. Три поражения в первенстве – два необязательных, от «Норвича» и «Вулверхэмптона», и одно от главного соперника – «Ливерпуля», и «Сити» отстает от лидера на 9 очков. Это много, очень много, учитывая маниакальное желание команды Юргена Клоппа выиграть Премьер-Лигу.

Игра «горожан» изрядно побледнела. В головной четверке «Сити» выглядит наименее убедительно. И «Лестер», и «Челси», о которых «Соккер.ру» рассказывал недавно, куда задорнее, бодрее и более целеустремленны. «Манчестер Сити» же похож на человека, работающего на двух работах, плюс берущего заказы на дом. Уставший, раздраженный и не выспавшийся. При этом состав у чемпиона остается мощным, несмотря на травму Лероя Сане. Только «Ливерпуль» может стоять наравне.

Такой же раздраженный и не выспавшийся Хосеп Гвардиола. Нет былой уверенности. Пеп стал таким еще весной. Когда его команда выиграла чемпионат, а вся слава досталась Юргену Клоппу, приведшему «Ливерпуль» к победе в Лиге чемпионов. И когда в обоих еврокубковых финалах оказались исключительно английские клубы, но среди них не было «Манчестер Сити», тренер чемпионов почувствовал себя чужим на этом празднике жизни.

А еще Гвардиола поймал себя на мысли, что в Манчестере повторяется то, что когда-то было в Мюнхене. В «Баварию» его приглашали не для засолки домашних титулов, это можно делать с кем угодно, хоть с братьями Ковачами. Главная миссия – победа в Лиге чемпионов – осталась невыполненной. Для «Манчестер Сити» выигрыш главного европейского трофея еще более актуален, чем для баварцев. У «горожан» всего одна победа в еврокубках – выигрыш Кубка кубков в 1970 году. Домашними трофеями «голубую» (в смысле клубной принадлежности) часть Манчестера не удивишь. Даже если «Сити» станет чемпионом в третий раз подряд. Зато выигрыш Лиги чемпионов станет новой вехой в истории клуба, а самого Пепа сделает легендой «горожан». Не привезет каталонец в Манчестер «ушастый кубок» – тоже останется в истории клуба. Как один из тренеров-чемпионов.

Сдали нервы у Рахима Стерлинга, который продолжил выяснять отношения с защитником «Ливерпуля» Джо Гомесом уже в сборной Англии. В результате англичане проведут матч с командой Черногории без одного из сильнейших игроков. Да и на обстановке в сборной отчисление Стерлинга непременно скажется.

Из самого лагеря «горожан» поползли слухи, панические и разные. Например, о скорой отставке Гвардиолы. Или о том, что грядет скорое и кардинальное обновление состава. На усиление будет потрачено сто миллионов фунтов. Наверняка список спекуляций будет пополняться до следующей игры «горожан».

Однако никаких причин для паники нет, равно как и совершенно безосновательны разговоры об отставке Гвардиолы. Президент клуба шейх Мансур всегда был человеком осторожным, не склонным поддаваться эмоциям. А если эти эмоции отбросить, то можно сделать вывод, – ничего страшного не произошло. Наоборот, всё идет по плану. Не проиграно еще ничего. А главная кампания – плей-офф Лиги чемпионов – еще и не начиналась. С выходом из группы проблем не предвидится.

Гвардиола – человек умный и прагматичный. Он понимает, что объять необъятное его команда не сможет. Это не его же «Барселона» десятилетней давности, да и ситуация в футбольном мире иная. Даже если шейх Мансур скупит всех мировых звезд. Нужно определиться с направлением главного удара. Это не означает, что можно откровенно слить домашние Кубки и махнуть рукой на первенство страны. Но убиваться в споре с «Ливерпулем» за чемпионский титул право не стоит. Пусть, наконец, выиграет после 31-летней паузы и празднует. «Сити» же сосредоточится на Лиге чемпионов. Сейчас или никогда. Никогда с Пепом.

Гвардиола хорошо помнит 1994 год, когда блистательная «Барселона», футболистом которой он был, лихо влетела в финал Лиги чемпионов. Туда же доковылял изрядно побледневший после ухода голландского трио «Милан». Казалось, всё тут ясно. Но в решающем матче скучная команда Фабио Капелло раскатала «Барсу» со счетом 4:0. Этот урок Пеп запомнил на всю жизнь, потому что это был не только обидный проигрыш. С этого афинского вечера начался закат блестящей команды Йохана Кройфа.

А посему не так уж важно, как ты доберешься до финала. Важно, чтоб ты туда добрался. Для «Манчестер Сити» – это не просто главная задача года, это нечто большее. Нужно пройти этот короткий, но чрезвычайно сложный путь. Трижды «горожане» Пепа срывались – один раз в одной восьмой финала, дважды в одной четвертой. Лимит ошибок исчерпан и дополнительных жизней больше нет.

Всё остальное отступает на второй план. Не стоит делать трагедий из неудач в чемпионате, а они неизбежны, из возможного вылета из Кубка Англии и Кубка лиги. Тут актуальны строки Бориса Пастернака.

Другие по живому следу

Пройдут твой путь за пядью пядь,

Но пораженья от победы

Ты сам не должен отличать.

И не стоит драматизировать неудачи «горожан». Можно пожертвовать чемпионатом, не говоря уже о Кубках, ради более важной цели. Более важной для клуба, болельщиков, Гвардиолы. Для Серхио Агуэро и Давида Сильвы, перешагнувших тридцатилетний рубеж. Для вратаря-ветерана Клаудио Браво, уже испытавшего радость восхождения на футбольный Монблан в 2015-м. Для молодого Александра Зинченко и юного Фила Фодена, для Илкая Гюндогана, Эдерсона, Джона Стоунза, Рахима Стерлинга и Бернарду Силвы. Для всех. А Пеп умеет объединять команду, выбирать главное и жертвовать второстепенным. Жертва не будет напрасной, если вершина будет покорена. И никто не вспомнит, что «Сити» в сезон своего триумфа позорно проиграл дома «Вулверхэмптону». Опять же, при условии успеха в Европе. Не будет оного, вспомнят всё и нескоро забудут.