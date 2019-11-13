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Ленгле прокомментировал проблемы Гризманна с адаптацией в «Барселоне»

сегодня, 10:32

Защитник «Барселоны» и сборной Франции Клеман Ленгле прокомментировал проблемы форварда Антуана Гризманна с адаптацией в каталонской команде.

Непросто адаптироваться в таком клубе, как «Барселона». Некоторые футболисты уже имеют богатый опыт совместных выступлений в команде. Как и у сборной Франции, у «Барсы» особенный стиль игры. В «Барселоне» расположение футболистов на поле отличается от принципов игры мадридского «Атлетико», за который выступал Гризманн. 

Напомним, что недавно об игре Гризманна за «Барсу» высказался главный тренер «сине-гранатовых» Эрнесто Вальверде.

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cska plus
cska plus
   8 / 895
сегодня в 13:20
Там где гном у всех большие проблемы, не тот клуб выбрал Гризманн.
feris1
feris1
сегодня в 11:32
однозначно Гризман уже жалеет,что перешёл в это каталонское болото,где всем заправляет самолюбивый карлик

..
Baggio R.
Baggio R.
   315 / 895
сегодня в 11:17
Может, проблема в менталитете? Никто из французов в Барсе толком не заиграл: ни Пети, ни Блан, ни Дюгарри, ни Тюрам, ни Матьё, ни Динь, ни Кристанваль, Дею или Дютрюэль. Более-менее лишь Жюли и Абидаль, да, с большой натяжкой, Анри.
VIPded
VIPded
   70 / 895
сегодня в 11:08
Незавидна судьба предателя...)))
Gelious
Gelious
   116 / 895
сегодня в 10:41
Да Барселона хоронит футболистов трансферами, которые как будто для отмывания денег. Причем даже не стесняются портить свою репутацию подобными трансферами. Руководство клуба какой-то фигней страдает. Пытаются системные проблемы громкими именами игроков прикрыть. А ведь еще и Суареса менять уже пора клубу. И даже не удивит, если и в следующий раз трансфер не оправдает надежд. Вот как довели клуб.
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