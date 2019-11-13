Ленгле прокомментировал проблемы Гризманна с адаптацией в «Барселоне»

сегодня, 10:32

Защитник «Барселоны» и сборной Франции прокомментировал проблемы форварда с адаптацией в каталонской команде.

Непросто адаптироваться в таком клубе, как «Барселона». Некоторые футболисты уже имеют богатый опыт совместных выступлений в команде. Как и у сборной Франции, у «Барсы» особенный стиль игры. В «Барселоне» расположение футболистов на поле отличается от принципов игры мадридского «Атлетико», за который выступал Гризманн.

Напомним, что недавно об игре Гризманна за «Барсу» высказался главный тренер «сине-гранатовых» .