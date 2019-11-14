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Сёмин рассказал о состоянии травмированных игроков «Локомотива»

сегодня, 22:55

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о состоянии травмированных игроков команды:

У нас большая группа выздоровевших: Смолов, Антон Миранчук, Кверквелия. Им нужен качественный цикл подготовки, чтобы набрать кондиции к финальному отрезку первой части сезона.

Фарфана ждём после Нового года в общей группе, пока работает индивидуально с тренером по физподготовке. Крыховяк в матче с «Краснодаром» получил сильный удар, было сотрясение. Врачи польской сборной, куда он поехал, определят, сможет ли футболист играть. Пока он там не тренируется. Жоау Мариу на 65-й минуте в столкновении сломал палец. Доиграл встречу с «Краснодаром» до конца, что удивительно. В сборной Португалии обнаружили перелом. Выбыл, по состоянию на данный момент, до Нового года. Баринов, надеемся, вернётся к сбору в Сочи.

Ранее Сёмин рассказал об усилении состава

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