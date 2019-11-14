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Малком вернется в общую группу к первому зимнему сбору «Зенита»

сегодня, 10:04

Сообщается, что восстановление после травм нападающего «Зенита» Малкома и защитника Эмануэля Мамманы идет по плану.

В  данный момент игроки проходят все необходимые процедуры и выполняют требуемый объем работы. Оба футболиста проходят реабилитацию в Санкт-Петербурге.

Бразилец должен быть готов к первому зимнему сбору «Зенита», а аргентинец вернется в общую группу к середине весны. 

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista ответил ПерекатиПоле
   6 / 858
сегодня в 12:27
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответил Footbolista
       40 / 858
    сегодня в 12:26
    Сочи, Ростов, Крылья смеются над твоими ремарками, ведь если бы не мазутный судейка, в очных встречах у спартака было бы -7 очей и почетное 16-е место с 14 очками.
    makkie
    makkie ответил ПерекатиПоле
       12 / 858
    сегодня в 12:25
    Это если сейчас Зенит идёт на первом месте с отрывом в 5 очей, то что будет когда Малком и Кокорин вернутся в строй? Москвичи снимутся с соревнования и организуют внутримкадный междуусобчик?
    С таким судейством новый чемпионат нужен Зениту, Сочи и Оренбургу.
    Играйте втроем, устраивайте Кубок Миллера, Боярского, Малкома, Дзюбы, Молло - да кого угодно... приглашайте Вилковых, Еськовых и прочих ручных судей. Матч ТВ тоже забирайте - сами слушайте визги Черданцева, Генича и иже с ними.

    Чемпионат от этого только выиграет. Будет меньше пафоса и скандалов!
    Hypnoz
    Hypnoz
       276 / 858
    сегодня в 12:19
    Брался, якобы под ЛЧ.... . Не успел сыграть,бомжи уже вылетели ! 40 млн. плюс зарплата на ветер !
    Footbolista
    Footbolista ответил ПерекатиПоле
       6 / 858
    сегодня в 12:16
    + судьи купленные зенитом...забыл добавить...
    Миша Вилков
    Миша Вилков
       29 / 858
    сегодня в 12:16
    Нормально негр трубу доит в больничке.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответил Литейный 4
       40 / 858
    сегодня в 12:11
    1-го декабря к нам приедет самый слабый спартак за последние 10 лет, во главе с физруком, плюс ВАР будет работать. Я искренне рассчитываю, что Зенит обойдётся с ними хуже, чем с Ростовом.
    Footbolista
    Footbolista ответил ПерекатиПоле
       6 / 858
    сегодня в 12:09
    Купят бананы и прикрутят стулья к полу...
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
       570 / 858
    сегодня в 12:08
    А нужен ли он?
    kotmyshka
    kotmyshka
       210 / 858
    сегодня в 12:07
    здоровья
    Footbolista
    Footbolista ответил particular
       6 / 858
    сегодня в 12:05
    Похоже Северный поток-3 построят раньше, чем Малком сыграет за лазурных...если вообще сыграет...
    ziborock
    ziborock
       3 / 858
    сегодня в 12:02
    Бомжи поют оды зулусу!) Когда бы мы еще такое увидели!)))
    Писерман не выдержав такого позора слился на бомбардир!
    particular
    particular
       10 / 858
    сегодня в 12:01
    С Малкомом, как с Северным потоком-2, - заверения и ожидания брАвые, а по факту, - сроки затягиваются, а финансовые потери растут...
    красноярец
    красноярец ответил Ангел неБесГрешен
       118 / 858
    сегодня в 11:56
    Вот и придёт полный песец (толстый зверёк такой, если что) внутриМКАДным "чемпионам"...
    А мне кажется он у вас будет как Эдуардо в Рубине.
    Литейный 4
    Литейный 4
       2 / 858
    сегодня в 11:54
    Жаль не примет участие в классическом разгроме свиней. 1 декабря Зенит по многолетней сложившийся традиции будет засылать в Петербурге свиньям очередную пятихатку. Гыгыгы
    time out
    time out
       42 / 858
    сегодня в 11:45
    Малком усвоил слова из песни Владимира Высоцкого: Не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти на полгода!
    ekliziast
    ekliziast
       288 / 858
    сегодня в 11:24
    Не надо торопиться, надо вернуть в строй здорового и качественного игрока , лет 5 пусть полечится , восстановится , и в строй за Газпром батюшку.
    ziborock
    ziborock ответил ПерекатиПоле
       3 / 858
    сегодня в 11:23
    Это если сейчас Зенит идёт на первом месте с отрывом в 5 очей, то что будет когда Малком и Кокорин вернутся в строй? Москвичи снимутся с соревнования и организуют внутримкадный междуусобчик?
    Манифест Селекция-12:
    - нет – симуляциям!
    - достойное поведение в повседневной жизни
    - мы против того, чтобы в «Зените» появлялись «футбольные проходимцы», постоянно меняющие клубы
    - мы против того, чтобы в составе «Зенита» играли представители сексуальных меньшинств
    Для нас крайне нежелательно, чтобы в составе «Зенита» появлялись игроки, ставшие символами своих клубов у наших традиционных соперников: «Спартака», ЦСКА, «Динамо».
    Мы не являемся расистами и для нас отсутствие чернокожих игроков в составе «Зенита» – лишь важная традиция, подчёркивающая идентичность клуба и ничего больше. Мы – как самый северный клуб из больших европейских городов – никогда ментально не были связаны с Африкой –впрочем, как и с Южной Америкой или Австралией и Океанией.
    Мы считаем, что любой игрок, пытающийся шантажом или другими неэтичными действиями выбить себе лучший контракт, должен быть выставлен на трансфер.
    -----------------------------------
    Какие же в Питере фанаты смешные и наивные! И при этом флюгеры! Бла-б ла-бла и все схавали и затихли!)))
    Рожден в СССР
    Рожден в СССР ответил ПерекатиПоле
       115 / 858
    сегодня в 11:23
    Это если сейчас Зенит идёт на первом месте с отрывом в 5 очей, то что будет когда Малком и Кокорин вернутся в строй? Москвичи снимутся с соревнования и организуют внутримкадный междуусобчик?
      Риелтор с берегов Невы
      Риелтор с берегов Невы
         77 / 858
      сегодня в 11:22
      Обоим есть что доказывать, мотивации через край. Жду побед и чемпионства.
      Big krendel
      Big krendel
         34 / 858
      сегодня в 11:19
      Ну хоть так. Значит в весенней части увидим Малкома и Кокорина. Держись тогда сопернички :)))
      LOpp
      LOpp
         22 / 858
      сегодня в 11:15
      чемпионство с душком
      чемпионство с душком
         416 / 858
      сегодня в 11:13
        ПерекатиПоле
        ПерекатиПоле
           40 / 858
        сегодня в 11:02
        Это если сейчас Зенит идёт на первом месте с отрывом в 5 очей, то что будет когда Малком и Кокорин вернутся в строй?
        Москвичи снимутся с соревнования и организуют внутримкадный междуусобчик?
        stavr74
        stavr74
           375 / 858
        сегодня в 10:57
        Вернётся в общую группу , и снова в лазарет. Зачем опу рвать когда и в лазарете бабло льётся на карточку
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
           23 / 858
        сегодня в 10:49
        Вот и придёт полный песец (толстый зверёк такой, если что) внутриМКАДным "чемпионам"...
        Морозовский
        Морозовский
           4 / 858
        сегодня в 10:11
        Хто такой? Тоже небось за 5о тыш рублей?
        Project Pandora
        Project Pandora
           233 / 858
        сегодня в 10:10
        Даже шутить про это не хочется.
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