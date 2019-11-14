Малком вернется в общую группу к первому зимнему сбору «Зенита»

Сообщается, что восстановление после травм нападающего «Зенита» Малкома и защитника Эмануэля Мамманы идет по плану.
В данный момент игроки проходят все необходимые процедуры и выполняют требуемый объем работы. Оба футболиста проходят реабилитацию в Санкт-Петербурге.
Бразилец должен быть готов к первому зимнему сбору «Зенита», а аргентинец вернется в общую группу к середине весны.
Играйте втроем, устраивайте Кубок Миллера, Боярского, Малкома, Дзюбы, Молло - да кого угодно... приглашайте Вилковых, Еськовых и прочих ручных судей. Матч ТВ тоже забирайте - сами слушайте визги Черданцева, Генича и иже с ними.
Чемпионат от этого только выиграет. Будет меньше пафоса и скандалов!
Играйте втроем, устраивайте Кубок Миллера, Боярского, Малкома, Дзюбы, Молло - да кого угодно... приглашайте Вилковых, Еськовых и прочих ручных судей. Матч ТВ тоже забирайте - сами слушайте визги Черданцева, Генича и иже с ними.
Чемпионат от этого только выиграет. Будет меньше пафоса и скандалов!
Писерман не выдержав такого позора слился на бомбардир!
Писерман не выдержав такого позора слился на бомбардир!
- нет – симуляциям!
- достойное поведение в повседневной жизни
- мы против того, чтобы в «Зените» появлялись «футбольные проходимцы», постоянно меняющие клубы
- мы против того, чтобы в составе «Зенита» играли представители сексуальных меньшинств
Для нас крайне нежелательно, чтобы в составе «Зенита» появлялись игроки, ставшие символами своих клубов у наших традиционных соперников: «Спартака», ЦСКА, «Динамо».
Мы не являемся расистами и для нас отсутствие чернокожих игроков в составе «Зенита» – лишь важная традиция, подчёркивающая идентичность клуба и ничего больше. Мы – как самый северный клуб из больших европейских городов – никогда ментально не были связаны с Африкой –впрочем, как и с Южной Америкой или Австралией и Океанией.
Мы считаем, что любой игрок, пытающийся шантажом или другими неэтичными действиями выбить себе лучший контракт, должен быть выставлен на трансфер.
-----------------------------------
Какие же в Питере фанаты смешные и наивные! И при этом флюгеры! Бла-б ла-бла и все схавали и затихли!)))
- нет – симуляциям!
- достойное поведение в повседневной жизни
- мы против того, чтобы в «Зените» появлялись «футбольные проходимцы», постоянно меняющие клубы
- мы против того, чтобы в составе «Зенита» играли представители сексуальных меньшинств
Для нас крайне нежелательно, чтобы в составе «Зенита» появлялись игроки, ставшие символами своих клубов у наших традиционных соперников: «Спартака», ЦСКА, «Динамо».
Мы не являемся расистами и для нас отсутствие чернокожих игроков в составе «Зенита» – лишь важная традиция, подчёркивающая идентичность клуба и ничего больше. Мы – как самый северный клуб из больших европейских городов – никогда ментально не были связаны с Африкой –впрочем, как и с Южной Америкой или Австралией и Океанией.
Мы считаем, что любой игрок, пытающийся шантажом или другими неэтичными действиями выбить себе лучший контракт, должен быть выставлен на трансфер.
-----------------------------------
Какие же в Питере фанаты смешные и наивные! И при этом флюгеры! Бла-б ла-бла и все схавали и затихли!)))
Москвичи снимутся с соревнования и организуют внутримкадный междуусобчик?
Москвичи снимутся с соревнования и организуют внутримкадный междуусобчик?