Малком вернется в общую группу к первому зимнему сбору «Зенита»

сегодня, 10:04

Сообщается, что восстановление после травм нападающего «Зенита» Малкома и защитника идет по плану.

В данный момент игроки проходят все необходимые процедуры и выполняют требуемый объем работы. Оба футболиста проходят реабилитацию в Санкт-Петербурге.

Бразилец должен быть готов к первому зимнему сбору «Зенита», а аргентинец вернется в общую группу к середине весны.