Врач сборной России рассказал о повреждениях Черышева и Баринова

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о травмах полузащитников и .

У Черышева повреждение прямой мышцы бедра, это от двух до четырех недель, поэтому, к сожалению, нам он точно сейчас не помощник. Баринов за два дня до игры с «Краснодаром» получил повреждение подвздошно-поясничной мышцы. После совместного обследования, которое мы провели с сотрудниками клуба, стало ясно, что это 7-10 дней.