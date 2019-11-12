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Врач сборной России рассказал о повреждениях Черышева и Баринова

сегодня, 13:39
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб БельгияБельгия16.11.2019 в 20:00 Не начался

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о травмах полузащитников Дениса Черышева и Дмитрия Баринова.

У Черышева повреждение прямой мышцы бедра, это от двух до четырех недель, поэтому, к сожалению, нам он точно сейчас не помощник. Баринов за два дня до игры с «Краснодаром» получил повреждение подвздошно-поясничной мышцы. После совместного обследования, которое мы провели с сотрудниками клуба, стало ясно, что это 7-10 дней.

Отметим, что ранее Безуглов рассказал о состоянии полузащитника сборной России Александра Головина.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   524 / 928
сегодня в 14:18
;Желаю Дмитрию и Денису быстрого выздоровления
drug01
drug01
   96 / 928
сегодня в 14:11
Косят парни??
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