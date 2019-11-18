«Манчестер Сити» хочет подписать защитника «Лейпцига»

Защитник «РБ Лейпциг» Дайотчанкуль Упамекано может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».
Руководство «горожан» планирует усилить состав команды в зимнее трансферное окно. Позиция центрального защитника нуждается в укреплении. С этой целью «Ман Сити» и заинтересовался Упамекано.
Также «горожане» следят за защитником «Бенфики» Рубеном Диашем. Однако контракт 21-летнего француза с «Лейпцигом» истекает через полтора сезона, поэтому его трансфер будет легче осуществить.
Дибале 25 лет, а так и не раскрылся, даже Барсе и Баварии не нужен был.
Де Лигт кусочек за 85 лямов + 15 комиссионные, любитель практиковать автоголы и привозы (Толк от этого трансфера есть?)
Про Рабьо промолчу, он уже поскорее свалить хочет.
И да, не сравнивай лигу одной команды с АПЛ. Вам-то проще, все равно одной ногой нагибаете лигу, а все силы бросаете на ЛЧ. Будь у Ювентуса календарь сопоставимый с графиком МС, сейчас бы в зоне вылета болтались, не говоря уже о еврокубках)
Дибале 25 лет, а так и не раскрылся, даже Барсе и Баварии не нужен был.
Де Лигт кусочек за 85 лямов + 15 комиссионные, любитель практиковать автоголы и привозы (Толк от этого трансфера есть?)
Про Рабьо промолчу, он уже поскорее свалить хочет.
И да, не сравнивай лигу одной команды с АПЛ. Вам-то проще, все равно одной ногой нагибаете лигу, а все силы бросаете на ЛЧ. Будь у Ювентуса календарь сопоставимый с графиком МС, сейчас бы в зоне вылета болтались, не говоря уже о еврокубках)
У Ювентуса и внутренних и международных трофеев в разы больше, да и со своими пенсаками проходим дальше апээловского голубца. Аха-ха)
У Ювентуса и внутренних и международных трофеев в разы больше, да и со своими пенсаками проходим дальше апээловского голубца. Аха-ха)