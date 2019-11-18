«Манчестер Сити» хочет подписать защитника «Лейпцига»

сегодня, 21:37

Защитник «РБ Лейпциг» может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

Руководство «горожан» планирует усилить состав команды в зимнее трансферное окно. Позиция центрального защитника нуждается в укреплении. С этой целью «Ман Сити» и заинтересовался Упамекано.

Также «горожане» следят за защитником «Бенфики» . Однако контракт 21-летнего француза с «Лейпцигом» истекает через полтора сезона, поэтому его трансфер будет легче осуществить.