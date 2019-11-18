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«Манчестер Сити» хочет подписать защитника «Лейпцига»

сегодня, 21:37

Защитник «РБ Лейпциг» Дайотчанкуль Упамекано может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

Руководство «горожан» планирует усилить состав команды в зимнее трансферное окно. Позиция центрального защитника нуждается в укреплении. С этой целью «Ман Сити» и заинтересовался Упамекано.

Также «горожане» следят за защитником «Бенфики» Рубеном Диашем. Однако контракт 21-летнего француза с «Лейпцигом» истекает через полтора сезона, поэтому его трансфер будет легче осуществить.

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Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   5 / 838
сегодня в 22:56
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил allemz
       5 / 838
    сегодня в 22:55
    Толк в прогрессе игроков чего не может дать твой судейский мешок. Дибале 25 лет, а так и не раскрылся, даже Барсе и Баварии не нужен был. Де Лигт кусочек за 85 лямов + 15 комиссионные, любитель практиковать автоголы и привозы (Толк от этого трансфера есть?) Про Рабьо промолчу, он уже поскорее свалить хочет. И да, не сравнивай лигу одной команды с АПЛ. Вам-то проще, все равно одной ногой нагибаете лигу, а все силы бросаете на ЛЧ. Будь у Ювентуса календарь сопоставимый с графиком МС, сейчас бы в зоне вылета болтались, не говоря уже о еврокубках)
    Аха-ха), ну ты и фантазёр. Не "раскрывшийся" Дибала похоронил твою бурсу в одиночку. Де Лигт ещё ребёнок по меркам защитников. А если бы Ювентус играл в АПЛ, то уже лидировал бы очков на 10, Юве не раздвигает булки перед конкурентами и побеждает уверенно на выезде, когда это необходимо.
    allemz
    allemz ответил Князь сажал врагов на посох
       51 / 838
    сегодня в 22:32
    Что толку, что они идут в мешок? У Ювентуса и внутренних и международных трофеев в разы больше, да и со своими пенсаками проходим дальше апээловского голубца. Аха-ха)
    Толк в прогрессе игроков чего не может дать твой судейский мешок.
    Дибале 25 лет, а так и не раскрылся, даже Барсе и Баварии не нужен был.
    Де Лигт кусочек за 85 лямов + 15 комиссионные, любитель практиковать автоголы и привозы (Толк от этого трансфера есть?)
    Про Рабьо промолчу, он уже поскорее свалить хочет.

    И да, не сравнивай лигу одной команды с АПЛ. Вам-то проще, все равно одной ногой нагибаете лигу, а все силы бросаете на ЛЧ. Будь у Ювентуса календарь сопоставимый с графиком МС, сейчас бы в зоне вылета болтались, не говоря уже о еврокубках)
    Морозовский
    Морозовский
       1 / 838
    сегодня в 22:28
      Князь сажал врагов на посох
      Князь сажал врагов на посох ответил allemz
         5 / 838
      сегодня в 22:24
      Ахаха, ведь в курсе, что к горбатым молодые игроки не идут, остается бомбить на ветках других клубов
        allemz
        allemz
           51 / 838
        сегодня в 22:23
        Негрофранк Упамекано молодой и мощный защитник аля черный рыцарь. С Ляпортом образуют французскую связку. Лучше его взять, чем отработанный ширпотреб вроде Кулибали.
        allemz
        allemz ответил Князь сажал врагов на посох
           51 / 838
        сегодня в 22:18
        Сильный игрок. Думаю Лейпциг не продаст. А если и продаст, то сдерёт с мешка три шкуры.)
        Ахаха, ведь в курсе, что к горбатым молодые игроки не идут, остается бомбить на ветках других клубов
        cska plus
        cska plus
           4 / 838
        сегодня в 21:44
        Утка.
        Князь сажал врагов на посох
        Князь сажал врагов на посох
           5 / 838
        сегодня в 21:41
        Сильный игрок. Думаю Лейпциг не продаст. А если и продаст, то сдерёт с мешка три шкуры.)
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