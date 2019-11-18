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«Манчестер Юнайтед» собирается приобрести 19-летнего таланта из «Рединга»

сегодня, 17:18

Нападающий «Рединга» Даниэль Лоадер скоро может стать игроком «Манчестер Юнайтед».

Скауты «манкунианцев» пристально следят за прогрессом 19-летнего форварда. В МЮ намерены приобрести Даниэля в ближайшее трансферное окно. Контракт футболиста с «Редингом» истекает в июне 2020 года, так что вряд ли его станут удерживать.

В нынешнем сезоне Лоадер отыграл 6 матчей, но не отличился результативными действиями.

Отметим, что Даниэль стал чемпионом мира в составе английской сборной U-17 в 2017 году.

Также недавно стало известно, что «Ман Юнайтед» вновь интересуется защитником «Наполи» Кулибали.

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