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Молодежная сборная России обыграла Сербию в отборе Евро-2021

19 ноября 2019, 23:09
Сербия (до 21)Логотип футбольный клуб Сербия (до 21)0 : 2Логотип футбольный клуб Россия (до 21)Россия (до 21)Матч завершен

Молодежная сборная России в матче отборочного турнира Евро-2021 обыграла команду Сербии.

Россия (14 очков) занимает первое место в своей группе, Сербия (7) - четвертая.

Сербия (до 21) - Россия (до 21) 0:2 (0:2)
Голы: Чалов 8, Сулейманов 44

Сборная Сербии (до 21): М.Илич, Маркович, Веселинович (Видосавлевич 72), Машович, И.Илич, Л.Илич, Н.Петрович (Бирманчевич 46), Нишич, Ступаревич (Чумич 62), Йовелич, Аджич (Тедич 72).

Сборная России (до 21): Сафонов, Рассказов, Дивеев, Евгеньев, Лысов, Умяров, Кучаев (Глебов 65), Обляков, Сулейманов (Глушенков 84), Чалов (Игнатьев 72), Ломовицкий (Грулев 84).

Предупреждения: Ломовицкий 16, Петрович 37, Машович 54

В прошлом туре Россия одержала победу над Латвией.

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Все комментарии
beefs
beefs
   168 / 831
20 ноября в 13:10
С победой...
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   75 / 831
20 ноября в 08:12
С победой!
ДАША Д
ДАША Д
   190 / 831
20 ноября в 08:09
Теперь шансы появляются очень хорошие.
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 831
20 ноября в 07:17
Шапи в этот раз одеяло на себя не тянул, видно после прошлого матча втык получил!!! Играл на команду. Сам забил и отдал пас голевой Чалову.
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 831
20 ноября в 07:13
Сыграли без особого блеска, надежно в обороне, в атаке использовали два момента, а уж второй тайм играли по счету , сами шибко не лезли, но и сербам создать особо ничего не дали.
В целом выглядели лучше чем хозяева, победа вполне заслуженная!!!
Санчо Панса
Санчо Панса
   120 / 831
20 ноября в 05:32
Молодцы, парни! Дай Бог, чтобы наши ребята в итоге отобрались на ЕВРО-2021. Считаю, что эта команда в своем лучшем состоянии сможет навести шороху на грядущем чемпионате Европы!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   311 / 831
20 ноября в 02:35
Неплохой промежуточный расклад. Однако продолжение чуть ли не через год и все может кардинально измениться.
Байкал-38
Байкал-38
   55 / 831
20 ноября в 01:11
В последнее время ругал как раз Чалова и Шапи за игру в молодёжке. А они взяли и забили. Может почаще их ругать?
mihaluch
mihaluch
   98 / 831
19 ноября в 23:58
Чалов удивил - гол забил.
Объективное мнение
Объективное мнение
   619 / 831
19 ноября в 23:57
Ай да чалов молодец
Sergey Z
Sergey Z
   298 / 831
19 ноября в 23:29
Молодцы!!! С победой!!!
cevin cigan
cevin cigan
   90 / 831
19 ноября в 23:23
Состав у наших не хилый!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   138 / 831
19 ноября в 23:14
а где ж "молодежка" Зенита? Не куплена еще?
Обляков не в счет.
makkie
makkie
   24 / 831
19 ноября в 23:13
Вот и Чалов разродился, а то всё засуха да засуха...
Молодцы, бублики!
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