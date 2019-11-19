Молодежная сборная России обыграла Сербию в отборе Евро-2021

Молодежная сборная России в матче отборочного турнира Евро-2021 обыграла команду Сербии.
Россия (14 очков) занимает первое место в своей группе, Сербия (7) - четвертая.
Сербия (до 21) - Россия (до 21) 0:2 (0:2)
Голы: Чалов 8, Сулейманов 44
Сборная Сербии (до 21): М.Илич, Маркович, Веселинович (Видосавлевич 72), Машович, И.Илич, Л.Илич, Н.Петрович (Бирманчевич 46), Нишич, Ступаревич (Чумич 62), Йовелич, Аджич (Тедич 72).
Сборная России (до 21): Сафонов, Рассказов, Дивеев, Евгеньев, Лысов, Умяров, Кучаев (Глебов 65), Обляков, Сулейманов (Глушенков 84), Чалов (Игнатьев 72), Ломовицкий (Грулев 84).
Предупреждения: Ломовицкий 16, Петрович 37, Машович 54
В прошлом туре Россия одержала победу над Латвией.
В целом выглядели лучше чем хозяева, победа вполне заслуженная!!!
В целом выглядели лучше чем хозяева, победа вполне заслуженная!!!
Обляков не в счет.
Обляков не в счет.
Молодцы, бублики!
Молодцы, бублики!