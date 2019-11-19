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Дания вырвала путевку на Евро-2020 в игре с Ирландией

сегодня, 00:45
ИрландияЛоготип футбольный клуб Ирландия1 : 1Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Сборная Дании сыграла вничью с командой Ирландии в матче 10-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Дания (16 очков) располагается на втором месте в своей группе, Ирландия (13) - третья.

Дублин, стадион Авива-Стэдиум

Ирландия - Дания 1:1 (0:0)
Голы: Дохерти 85 - Брейтуэйт 73

Ирландия: Рэндольф, Дохерти, Даффи, Иган (Кларк 46), Стивенс, Уилэн (Магуайр 82), Хурихейн (Робинсон 68), Браун, Хендрик, МакКлин, МакГолдрик
Главный тренер: МакКарти Мик.

Дания: Шмейхель, Дальсгор, Кьер, Йоргенсен Занка, Ларсен, Дилейни (Хейбьерг 13), Шене (Кристенсен 84), Поульсен, Брейтуэйт, Эриксен, Корнелиус (Дольберг 33)
Главный тренер: Хареиде Аге.

Предупреждения: Шене 33, Уилэн 55, МакКлин 78, Шмейхель 90+3

В параллельном матче сборная Италии отправила девять мячей в ворота Армении.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
   139 / 834
сегодня в 01:42
ну вот один соперник известен...думаю, что по зубам сборной России...
Leha-ha50
Leha-ha50
   2 / 834
сегодня в 00:58
Поздновато ирландцы забегали!!! Дания смотрится солиднее, играли спокойно, без суеты.
А ирландцы проспали весь матч, думали , само залетит.
Дания заслуженно прошла на Евро!!!
Сантус
Сантус ответил Шишанутый
   109 / 834
сегодня в 00:57
Я смотрел матч. Не чего особеного Ирландия в атаке не создала. Дания контролировала игру.
В конце даже Розанов разговорился...Кто знает что было у него..голос как чужой.Боюсь не инсульт ли перенёс...
Шишанутый
Шишанутый ответил Сантус
   79 / 834
сегодня в 00:55
Видел бы ты концовку....))Ириши второй тайм пёрли как быки.Тупо,прямолинейно,но пёрли.Минут пять ещё бы и сдохли бы но затолкали...)
Я смотрел матч. Не чего особеного Ирландия в атаке не создала. Дания контролировала игру.
Морозовский
Морозовский
   1 / 834
сегодня в 00:53
Дания своё взяла.
Сантус
Сантус ответил Шишанутый
   109 / 834
сегодня в 00:50
Скучный матч и предсказуемый результат. Дания на класе взяла свое.
Видел бы ты концовку....))Ириши второй тайм пёрли как быки.Тупо,прямолинейно,но пёрли.Минут пять ещё бы и сдохли бы но затолкали...)
С детства за детство
С детства за детство
   54 / 834
сегодня в 00:50
Выбросил два часа жизни просто так. Данию надо пожизненно дисквалифицировать за систематическое издевательство над болельщиками. Желаю им полного провала на Евро. Не должна столь 33но засушивающая игру команда одерживать хоть какие-то победы.
Шишанутый
Шишанутый
   79 / 834
сегодня в 00:46
Скучный матч и предсказуемый результат. Дания на класе взяла свое.
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