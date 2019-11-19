Дания вырвала путевку на Евро-2020 в игре с Ирландией

сегодня, 00:45

Сборная Дании сыграла вничью с командой Ирландии в матче 10-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Дания (16 очков) располагается на втором месте в своей группе, Ирландия (13) - третья.

Дублин, стадион Авива-Стэдиум

Ирландия - Дания 1:1 (0:0)

Голы: Дохерти 85 - Брейтуэйт 73

Ирландия: Рэндольф, Дохерти, Даффи, Иган (Кларк 46), Стивенс, Уилэн (Магуайр 82), Хурихейн (Робинсон 68), Браун, Хендрик, МакКлин, МакГолдрик

Главный тренер: МакКарти Мик.

Дания: Шмейхель, Дальсгор, Кьер, Йоргенсен Занка, Ларсен, Дилейни (Хейбьерг 13), Шене (Кристенсен 84), Поульсен, Брейтуэйт, Эриксен, Корнелиус (Дольберг 33)

Главный тренер: Хареиде Аге.

Предупреждения: Шене 33, Уилэн 55, МакКлин 78, Шмейхель 90+3

В параллельном матче сборная Италии отправила девять мячей в ворота Армении.