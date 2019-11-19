Дания вырвала путевку на Евро-2020 в игре с Ирландией

Сборная Дании сыграла вничью с командой Ирландии в матче 10-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Дания (16 очков) располагается на втором месте в своей группе, Ирландия (13) - третья.
Дублин, стадион Авива-Стэдиум
Ирландия - Дания 1:1 (0:0)
Голы: Дохерти 85 - Брейтуэйт 73
Ирландия: Рэндольф, Дохерти, Даффи, Иган (Кларк 46), Стивенс, Уилэн (Магуайр 82), Хурихейн (Робинсон 68), Браун, Хендрик, МакКлин, МакГолдрик
Главный тренер: МакКарти Мик.
Дания: Шмейхель, Дальсгор, Кьер, Йоргенсен Занка, Ларсен, Дилейни (Хейбьерг 13), Шене (Кристенсен 84), Поульсен, Брейтуэйт, Эриксен, Корнелиус (Дольберг 33)
Главный тренер: Хареиде Аге.
Предупреждения: Шене 33, Уилэн 55, МакКлин 78, Шмейхель 90+3
В параллельном матче сборная Италии отправила девять мячей в ворота Армении.
А ирландцы проспали весь матч, думали , само залетит.
Дания заслуженно прошла на Евро!!!
А ирландцы проспали весь матч, думали , само залетит.
Дания заслуженно прошла на Евро!!!