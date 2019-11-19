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Хорватия обыграла Грузию

сегодня, 21:54
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия2 : 1Логотип футбольный клуб ГрузияГрузияМатч завершен

Сборная Хорватии оказалась сильнее команды Грузии в рамках товарищеского матча.

Пула, стадион Альдо Дросина

Хорватия - Грузия 2:1 (1:1)
Голы: Кашия 25 (автогол), Перишич 54 - Папунашвили 19

Хорватия: Калинич (Слуга 46), Мельняк, Едвай (Чалета-Цар 46), Бартолец (Юранович 46), Шкорич, Пашалич (Перич 75 (Баришич 80) ), Ковачич (Влашич 65), Перишич, Бадель, Оршич (Рог 46), Ребич.

Грузия: Макаридзе, Кашия, Хочолава, Какабадзе (Шенгелия 39), Наваловский, Папунашвили (Китейшвили 65), Казаишвили (Хараишвили 87), Джигаури, Абурджания, Гвилия (Квилитая 83), Лобжанидзе (Арабули 51).

Напомним, что недавно хорваты оформили путевку на Евро-2020.

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Все комментарии
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   124 / 833
сегодня в 23:12
Обнищала нынче Грузия на таланты(
Leha-ha50
Leha-ha50
   3 / 833
сегодня в 22:17
Тренировка прошла нормально!!!
kotmyshka
kotmyshka
   181 / 833
сегодня в 22:11
еле-еле
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