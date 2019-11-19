Хорватия обыграла Грузию

Сборная Хорватии оказалась сильнее команды Грузии в рамках товарищеского матча.
Пула, стадион Альдо Дросина
Хорватия - Грузия 2:1 (1:1)
Голы: Кашия 25 (автогол), Перишич 54 - Папунашвили 19
Хорватия: Калинич (Слуга 46), Мельняк, Едвай (Чалета-Цар 46), Бартолец (Юранович 46), Шкорич, Пашалич (Перич 75 (Баришич 80) ), Ковачич (Влашич 65), Перишич, Бадель, Оршич (Рог 46), Ребич.
Грузия: Макаридзе, Кашия, Хочолава, Какабадзе (Шенгелия 39), Наваловский, Папунашвили (Китейшвили 65), Казаишвили (Хараишвили 87), Джигаури, Абурджания, Гвилия (Квилитая 83), Лобжанидзе (Арабули 51).
Напомним, что недавно хорваты оформили путевку на Евро-2020.