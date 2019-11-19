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Норвегия обыграла Мальту

сегодня, 00:41
МальтаЛоготип футбольный клуб Мальта1 : 2Логотип футбольный клуб НорвегияНорвегияМатч завершен

Сборная Норвегии одержала победу над Мальтой в матче 10-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Норвегия (17 очков) располагается на третьем месте в своей группе, Мальта (3) - последняя.

Та-Кали, стадион Национальный стадион Та-Кали

Мальта - Норвегия 1:2 (1:1)
Голы: Фенеч 40 - Кинг 7, Серлот 62

Нереализованный пенальти: - Кинг 67

Мальта: Бонелло, Борг (Апап 74), Агиус, Мускат, Мобон , Фенеч, Велла (Эффйонг 60), Зерафа, Мускат (Мускат 71), Нвоко, Мифсуд
Главный тренер: Фарруджа Рей.

Норвегия: Нюланд, Свенссон (Эльюнусси 65), Региниуссен, Аэр, Мелинг, Дели (Эльабделлауи 46), Берге, Хенриксен, Фоссум, Кинг (Улвестад 89), Серлот
Главный тренер: Лагербек Ларс.

Предупреждения: Борг 55, Мускат 66

В параллельном матче сборная Италии отправила девять мячей в ворота Армении.

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