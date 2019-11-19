Швеция и Босния разгромили своих соперников в отборе Евро-2020

сегодня, 00:48

В заключительных матчах отборочного цикла к Евро-2020 сборная Швеции разгромила команду Фарерских островов, а сборная Боснии и Герцеговины с таким же счетом победила команду Лихтенштейна. Шведы ранее уже оформили выход в финальную часть турнира, боснийцы завершили отбор на пятом месте.

Стокгольм, стадион Френдс Арена

Швеция - Фарерские острова 3:0 (1:0)

Голы: Андерссон 29, Сванберг 72, Гвидетти 80

Швеция: Нурдфельдт, Даниэльссон, Янссон, Хеландер, Гальоло, Сема, Сванберг, Олссон, Танкович, Андерссон (Гвидетти 65), Исак

Главный тренер: Андерссон Янне.

Фарерские острова: Нильсен, Ватнсдаль, Грегерсен, Балдвинссон, Соренсен, Олсен, Ватнамар, Давидсен, Эдмундссон (Фредериксберг 89), Ольсен (Йоханнесен 74), Бьярталид (Барталсстову 46)

Главный тренер: Ольсен Ларс.

Предупреждения: Сванберг 45, Грегерсен 45, Линделеф 45+1, Эдмундссон 88, Янссон 90

Вадуц, стадион Райнпарк

Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:3 (0:0)

Голы: Цивич 57, Ходжич 64, Ходжич 72

Лихтенштейн: Бюхель, Брендле, Малин, Рехштайнер, Геппель, Вольфингер, Польверино (Фроммельт 67), Бюхель, Хаслер, Саланович (Йылдыз 46), Фрик (Губзер 82)

Главный тренер: Колвидссон Хельги.

Босния и Герцеговина: Пирич, Мемишевич, Михоевич (Джеко 70), Бичакчич, Цивич, Хайрадинович (Бешич 65), Яяло, Сарич, Хайрович, Ходжич, Дульевич (Хотич 46)

Главный тренер: Просинечки Роберт.

Предупреждения: Брендле 26, Фрик 56