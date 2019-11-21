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Моуриньо начал пресс-конференцию «Тоттенхэма» со слов о Почеттино

21 ноября 2019, 17:55

Новоиспечённый главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо начал свою первую пресс-конференцию со слов о бывшем наставнике «шпор»:

В первую очередь я должен высказаться о Маурисио Почеттино и сделаю это с небольшой грустью. Поздравляю его с работой, которую он проделал. Этот клуб всегда будет его домом. Эта тренировочная база всегда будет его, он может прийти сюда, когда захочет. Для Маурисио здесь всегда открыты двери.

По своему опыту могу сказать, что завтра наступит новый день и он снова найдёт своё счастье. Он снова найдёт себе отличный клуб и добьётся успеха в будущем. И здесь ему всегда будут рады.

 Напомним, что Моуриньо официально вступил в должность главного тренера «Тоттенхэма» вчера, 20 ноября.

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Все комментарии
milanetto10
milanetto10
   410 / 831
вчера в 10:35
хорошо сказал будем смотреть что у него получиться
cska plus
cska plus
   14 / 831
вчера в 10:15
Достойная речь в адрес заслуженного человека, Моуру респект!
Sadjon
Sadjon
   697 / 831
вчера в 09:27
Жозе хвалит......
Террпсихора
Террпсихора
   711 / 831
21 ноября в 23:42
Моур - топ тренер, дайте ему время, думаю ТТХ - подождёт!
zim289
zim289 ответил Культурист Семенович
   507 / 831
21 ноября в 23:36
На багаже Почеттино особенный года полтора продержится. Далее по проложенному пути. Разрыв контракта работодателем, выплата неустойки за расторжения контракта. Тоттенхэм у разбитого корыта. Моуриньо в шоколаде. Кто то учится на чужих ошибках, Тоттенхэм решил пройти путь Челси, МЮ, чтобы убедиться, что топ-тренер Моуриньо-это далёкое прошлое.
14 место и отставание от 1 места на 20 очков.
Багаж шикарный.
pomor 445
pomor 445
   203 / 831
21 ноября в 21:22
Весьма изысканная издёвка.
зигзаг
зигзаг
   94 / 831
21 ноября в 21:22
Это все бла бла. Представляю картину. Почеттино приходит на стадион, прогуливается, выглядывает чего то. Моур первый же вызовет бригаду
RedRedTeam
RedRedTeam
   748 / 831
21 ноября в 18:16
Может быть он поэтому и нужен. Со своими скандалами привлекает внимания. Шоумен-особенный так и клуб зарабатывает. Как некоторые клубы подписывают отработанных игроков.
Культурист Семенович
Культурист Семенович
   211 / 831
21 ноября в 18:09
На багаже Почеттино особенный года полтора продержится. Далее по проложенному пути. Разрыв контракта работодателем, выплата неустойки за расторжения контракта. Тоттенхэм у разбитого корыта. Моуриньо в шоколаде. Кто то учится на чужих ошибках, Тоттенхэм решил пройти путь Челси, МЮ, чтобы убедиться, что топ-тренер Моуриньо-это далёкое прошлое.
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