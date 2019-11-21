Моуриньо начал пресс-конференцию «Тоттенхэма» со слов о Почеттино

Новоиспечённый главный тренер «Тоттенхэма» начал свою первую пресс-конференцию со слов о бывшем наставнике «шпор»:

В первую очередь я должен высказаться о и сделаю это с небольшой грустью. Поздравляю его с работой, которую он проделал. Этот клуб всегда будет его домом. Эта тренировочная база всегда будет его, он может прийти сюда, когда захочет. Для Маурисио здесь всегда открыты двери.

По своему опыту могу сказать, что завтра наступит новый день и он снова найдёт своё счастье. Он снова найдёт себе отличный клуб и добьётся успеха в будущем. И здесь ему всегда будут рады.