Марадона обратился к фанатам «Химнасии»

Легендарный футболист в своём Инстаграме обратился к болельщикам «Химнасии». Недавно стало известно, что его отставка с поста главного тренера команды была отменена.

Я счастлив сообщить, что остаюсь в «Химнасии». Хочу поблагодарить болельщиков и футболистов, потому что вместе нам удалось добиться политического единства в клубе. Я надеюсь, что обещания насчёт усиления команды, данные мне руководством, будут выполнены. Спасибо вам за ваши сообщения и поддержку, за вчерашнее собрание, которое прошло, несмотря на жару.