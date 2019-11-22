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Марадона обратился к фанатам «Химнасии»

вчера, 13:26

Легендарный футболист Диего Марадона в своём Инстаграме обратился к болельщикам «Химнасии». Недавно стало известно, что его отставка с поста главного тренера команды была отменена.

Я счастлив сообщить, что остаюсь в «Химнасии». Хочу поблагодарить болельщиков и футболистов, потому что вместе нам удалось добиться политического единства в клубе. Я надеюсь, что обещания насчёт усиления команды, данные мне руководством, будут выполнены. Спасибо вам за ваши сообщения и поддержку, за вчерашнее собрание, которое прошло, несмотря на жару.

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Все комментарии
bacek15
bacek15
   578 / 831
вчера в 14:40
Настырный этот Диего Армандович ))
КЭТиК
КЭТиК
   106 / 831
вчера в 14:09
Тренер он, конечно, так себе.
sihafazatron
sihafazatron ответил azures
   7 / 831
вчера в 13:34
Бедная Химнасия.
Зато им весело)
azures
azures
   58 / 831
вчера в 13:33
Бедная Химнасия.
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