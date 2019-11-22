Азар - о лишнем весе: «Когда я в отпуске, то отдыхаю по-настоящему»

Полузащитник «Реала» признался, что набрал лишний вес перед летним переходом в испанский клуб.

Это правда. Не буду скрывать, что набрал лишний вес. Но когда я в отпуске, то отдыхаю по-настоящему. Я набрал пять килограммов, потому что из-за особенностей организма я быстро набираю и сбрасываю вес. Когда я был в «Лилле» в 18 лет, то весил 72 или 73 кг. Когда я набрал мышечную массу, то весил 75-77 кг. Этим летом я весил 80 кг, но сбросил вес за 10 дней.

В первые месяцы в «Реале» я просто недостаточно хорошо играл. Я думаю, что могу прогрессировать. Сейчас я чувствую себя лучше, больше обвожу, ускоряюсь и стараюсь помогать другим. Я не все делаю правильно, но стараюсь. В первые два месяца я много пасовал, а люди ждали от меня обводок.