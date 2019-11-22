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Азар - о лишнем весе: «Когда я в отпуске, то отдыхаю по-настоящему»

вчера, 12:33

Полузащитник «Реала» Эден Азар признался, что набрал лишний вес перед летним переходом в испанский клуб.

Это правда. Не буду скрывать, что набрал лишний вес. Но когда я в отпуске, то отдыхаю по-настоящему. Я набрал пять килограммов, потому что из-за особенностей организма я быстро набираю и сбрасываю вес. Когда я был в «Лилле» в 18 лет, то весил 72 или 73 кг. Когда я набрал мышечную массу, то весил 75-77 кг. Этим летом я весил 80 кг, но сбросил вес за 10 дней.

В первые месяцы в «Реале» я просто недостаточно хорошо играл. Я думаю, что могу прогрессировать. Сейчас я чувствую себя лучше, больше обвожу, ускоряюсь и стараюсь помогать другим. Я не все делаю правильно, но стараюсь. В первые два месяца я много пасовал, а люди ждали от меня обводок.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
   90 / 831
вчера в 14:56
Ха. Жиробас.
СSКА
СSКА
   316 / 831
вчера в 13:47
В Бельгии пиво оч калорийное,по себе знаю.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   34 / 831
вчера в 13:19
Как вы отдыхаете?- да я не напрягаюсь))
sihafazatron
sihafazatron
   7 / 831
вчера в 13:19
Даже стокилограммовый азар в одиночку наших обыграет))
ДСА
ДСА
   237 / 831
вчера в 13:10
Хороший игрок, но на суперзвезду не тянет.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Болот Сарбанов
   10 / 831
вчера в 13:04
Ленивый обжора. Никогда не дорастет до уровня Месси и КриРо.
Зато он и не парится и не открывает сам себе статуи с огромным штитцером или не требует всех одноклубников по десять раз на день давать интервью о том, как им посчастливилось попасть в команду с косметическим галактическим инопланетянином.
Ruslan3132
Ruslan3132
   166 / 831
вчера в 13:02
Что быстро сбрасывает он это погорячился )
neomessi
neomessi
   232 / 831
вчера в 12:58
Наверное с Игуаином отдыхал .
Да ладно вам
Да ладно вам
   9 / 831
вчера в 12:55
Ящер какой-то. Игуаинозар.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   171 / 831
вчера в 12:51
Ленивый обжора. Никогда не дорастет до уровня Месси и КриРо.
Cremen
Cremen
   59 / 831
вчера в 12:45
Это тоже надо.
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