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Сарри - о психах Роналду: «Иногда игроку нужно просто „перекипеть“»

вчера, 13:14

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о конфликтной ситуации с нападающим Криштиану Роналду, которому не понравилось, что его заменили в одном из последних матчей. 

Нет необходимости выяснять отношения с Криштиану. В определенные моменты игроки должны просто «перекипеть». Проблема в том, что во вторник он сказал нам, что не готов на 100%. Наша цель состоит в том, чтобы он был готов к выступлениям в Лиге чемпионов. 

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Все комментарии
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   81 / 831
вчера в 17:39
У роналду месяки,а в это времья женшины очень часто психуют.
Краснодар-65
Краснодар-65
   221 / 831
вчера в 17:17
Роналду надо попытаться научиться играть за команду, а не за себя. Хотя, вряд ли получится, уж слишком он эгоистичен.
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров
   304 / 831
вчера в 15:12
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не стал извиняться перед партнерами по клубу за поведение в матче 12-го тура серии А против «Милана» (1:0).

Напомним, наставник туринского клуба Маурицио Сарри заменил игрока во втором тайме, после чего Роналду покинул стадион, не дожидаясь финального свистка.

Как сообщает источник, Роналду не стал объяснять партнерам причины произошедшего и не извинился за свое поведение.

В текущем сезоне Роналду провел 14 матчей и забил 6 голов.

Жаль, а ведь первоклассный футболист... видимо теперь уже был первоклассный футболист
ilyafrom
ilyafrom
   778 / 831
вчера в 14:32
Тренер всегда прав. Тренер отвечает за результаты команды, а не за капризы одного игрока. Если игрок не приносит результат, его меняют.
Gelious
Gelious ответил ZjzoRe
   52 / 831
вчера в 13:51
серьезно, даже в такой ситуации ты будешь защищать свою любимицу? Когда игрока меняют, а он оскорбляет тренера, покидает стадион, показывает полное равнодушие к интересам команды - это нормально? Когда тренер, пытаясь выставить Пеналду травмированным, а не называть самым бесполезным игроком, которого надо убирать, чтобы выиграть, а тот в ответ опровергает слова тренера и пытается подорвать его авторитет - это нормально?
Оскорбляют тренера? Так, а это у вас откуда такая инфа? (и с чего португалец у меня любимец? моим кумиром всегда являлся немного другой Ronaldo). Потому что левая газетенка написала, а в комментах повелись? Так уже и более репутационные газеты опровергли данный факт, и игроки ничего не слушали об этом. Может вы будете меньше вестись на вбросы, а не учить, что мне надо делать?
Cremen
Cremen
   59 / 831
вчера в 13:46
Это замужество так взволновало.
BagioR
BagioR
   787 / 831
вчера в 13:45
На Х Сарри гнать из клуба
ZjzoRe
ZjzoRe ответил Gelious
   333 / 831
вчера в 13:44
Ну вот и как к такому тренеру относиться. Между игроками и тренером должна быть прочная связь. А тут тренер прямо заявляет, что его это не интересует. Поэтому у Зидана все прекрасно шло, у Анчелотти все прекрасно шло. А у Сарри лишь летит все
серьезно, даже в такой ситуации ты будешь защищать свою любимицу?

Когда игрока меняют, а он оскорбляет тренера, покидает стадион, показывает полное равнодушие к интересам команды - это нормально?

Когда тренер, пытаясь выставить Пеналду травмированным, а не называть самым бесполезным игроком, которого надо убирать, чтобы выиграть, а тот в ответ опровергает слова тренера и пытается подорвать его авторитет - это нормально?
Да ладно вам
Да ладно вам
   9 / 831
вчера в 13:28
- Я приду не один. Со мной будут психи.
- А зачем нам психи? Нам твои психи не нужны.
Gelious
Gelious
   52 / 831
вчера в 13:25
Ну вот и как к такому тренеру относиться. Между игроками и тренером должна быть прочная связь. А тут тренер прямо заявляет, что его это не интересует. Поэтому у Зидана все прекрасно шло, у Анчелотти все прекрасно шло. А у Сарри лишь летит все
obana777
obana777
   87 / 831
вчера в 13:25
Бывает! Просто у Кристины совпали с игрой месячные. Надо подходить к этому с пониманием.
sihafazatron
sihafazatron
   7 / 831
вчера в 13:20
Перед замужеством климакс дал о себе знать
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