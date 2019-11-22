Сарри - о психах Роналду: «Иногда игроку нужно просто „перекипеть“»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о конфликтной ситуации с нападающим Криштиану Роналду, которому не понравилось, что его заменили в одном из последних матчей.
Нет необходимости выяснять отношения с Криштиану. В определенные моменты игроки должны просто «перекипеть». Проблема в том, что во вторник он сказал нам, что не готов на 100%. Наша цель состоит в том, чтобы он был готов к выступлениям в Лиге чемпионов.
Напомним, наставник туринского клуба Маурицио Сарри заменил игрока во втором тайме, после чего Роналду покинул стадион, не дожидаясь финального свистка.
Как сообщает источник, Роналду не стал объяснять партнерам причины произошедшего и не извинился за свое поведение.
В текущем сезоне Роналду провел 14 матчей и забил 6 голов.
Жаль, а ведь первоклассный футболист... видимо теперь уже был первоклассный футболист
Напомним, наставник туринского клуба Маурицио Сарри заменил игрока во втором тайме, после чего Роналду покинул стадион, не дожидаясь финального свистка.
Как сообщает источник, Роналду не стал объяснять партнерам причины произошедшего и не извинился за свое поведение.
В текущем сезоне Роналду провел 14 матчей и забил 6 голов.
Жаль, а ведь первоклассный футболист... видимо теперь уже был первоклассный футболист