Сарри - о психах Роналду: «Иногда игроку нужно просто „перекипеть“»

Главный тренер «Ювентуса» рассказал о конфликтной ситуации с нападающим , которому не понравилось, что его заменили в одном из последних матчей.

Нет необходимости выяснять отношения с Криштиану. В определенные моменты игроки должны просто «перекипеть». Проблема в том, что во вторник он сказал нам, что не готов на 100%. Наша цель состоит в том, чтобы он был готов к выступлениям в Лиге чемпионов.