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Фанаты «Факела» напали на футболистов по окончании матча ФНЛ

вчера, 21:28
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 2Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

Болельщики «Факела» напали на футболистов клуба по окончании матча 25-го тура ФНЛ с «Нижним Новгородом».

Вполне возможно, фанаты воронежского клуба таким образом решили продемонстрировать свое недовольство неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне. На данный момент «Факел» располагается на последнем месте в турнирной таблице.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   47 / 853
вчера в 23:25
Достало видать
mihaluch
mihaluch
   100 / 853
вчера в 23:21
Это говорит о том что плохо играть нельзя.
FROLL 001
FROLL 001 ответил Raamtvall
   698 / 853
вчера в 22:48
Со своими твинками уже разговариваешь, бомж? А у вас-то на "вираже" клоуны поотмороженнее спартаковских.

Гыгыгы
112910415
112910415
   62 / 853
вчера в 22:44
а Факел ведь всегда славился мощной поддержкой болельщиков ...
unoejk
unoejk ответил GreeM
   89 / 853
вчера в 22:42
Это разве нормально? Миша Вилков Сегодня 22:32 ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть) Степан, ты о какой поддержке говоришь? Вы со Славновым совсем завиртуалились. Два клоновода живущих в инете -- Миша Вилков Сегодня 22:10 ответ пользователю Литейный 4 (комментарий удаленхраскрыть) Стыдно судеек заряжать, да за бомжей болеть. Но вы со Славновым болейте. Газпроект только таких болел и заслуживает. - Миша Вилков Сегодня 16:11 Славнов опять своих клонов проветрить вывел. - Миша Вилков Сегодня 16:04 Багор Зенит с убедительной победой! ------------------------------------------------------- Славнов, при помощи судейки надышавшегося газом, убедительно?))) - Миша Вилков Сегодня 22:35 Размялись перед немытыми. Победы в следующем матче.
Добрый день. Поправил.
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 853
вчера в 22:38
Попитерски
GreeM
GreeM
вчера в 22:36
Это разве нормально?

Миша Вилков
Сегодня 22:32
ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть)
Степан, ты о какой поддержке говоришь? Вы со Славновым совсем завиртуалились.
Два клоновода живущих в инете
--
Миша Вилков
Сегодня 22:10
ответ пользователю Литейный 4 (комментарий удаленхраскрыть)
Стыдно судеек заряжать, да за бомжей болеть. Но вы со Славновым болейте. Газпроект только таких болел и заслуживает.
-
Миша Вилков
Сегодня 16:11
Славнов опять своих клонов проветрить вывел.
-

Миша Вилков
Сегодня 16:04
Багор

Зенит с убедительной победой!
-------------------------------------------------------
Славнов, при помощи судейки надышавшегося газом, убедительно?)))
-
Миша Вилков
Сегодня 22:35
Размялись перед немытыми. Победы в следующем матче.
Морозовский
Морозовский
   5 / 853
вчера в 22:31
Это бакланы гуллИввера присылали - по обмену опытом по культурной программе из культурной столицы.
Raamtvall
Raamtvall ответил Литейный 4
   529 / 853
вчера в 22:29
В точку коллега. Гыгыгы
Со своими твинками уже разговариваешь, бомж? А у вас-то на "вираже" клоуны поотмороженнее спартаковских.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
   190 / 853
вчера в 22:22
Воронежское жлобьё
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   60 / 853
вчера в 22:21
довели. Все логично
ЯНикПоменял
ЯНикПоменял ответил Литейный 4
   210 / 853
вчера в 22:10
Вот это новость. Он потерял уважение сотен юзеров.
ЯНикПоменял
ЯНикПоменял
   210 / 853
вчера в 22:09
Свинский поступок.
EAGinLE
EAGinLE
   90 / 853
вчера в 22:03
Бобры , они такие .
S.L.I.P.
S.L.I.P.
   837 / 853
вчера в 21:59
Воронеж - город курожаааа
Abverin
Abverin
   42 / 853
вчера в 21:45
Достали.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Миша Вилков
   3 / 853
вчера в 21:45
Ведут себя как питерские гуливеры.
Как cska.78. Переоделся и грязью стал поливать. Тем самым сотни болельщиков натравил на свой клуб. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4 ответил волгодон 2
   3 / 853
вчера в 21:42
Скорее словно переодетые спартачи.
В точку коллега. Гыгыгы
Багор
Багор
   41 / 853
вчера в 21:41
Только тарасовские могут себя так вести от бестрофейности вековой.
волгодон 2
волгодон 2 ответил Миша Вилков
   26 / 853
вчера в 21:34
Ведут себя как питерские гуливеры.
Скорее словно переодетые спартачи.
romanDonskoy
romanDonskoy
вчера в 21:30
ВСЁ ПРОДАЛИ
Миша Вилков
Миша Вилков
   13 / 853
вчера в 21:30
Ведут себя как питерские гуливеры.
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