Фанаты «Факела» напали на футболистов по окончании матча ФНЛ

вчера, 21:28

Болельщики «Факела» напали на футболистов клуба по окончании матча 25-го тура ФНЛ с «Нижним Новгородом».

Вполне возможно, фанаты воронежского клуба таким образом решили продемонстрировать свое недовольство неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне. На данный момент «Факел» располагается на последнем месте в турнирной таблице.