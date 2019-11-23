Фанаты «Факела» напали на футболистов по окончании матча ФНЛ

Болельщики «Факела» напали на футболистов клуба по окончании матча 25-го тура ФНЛ с «Нижним Новгородом».
Вполне возможно, фанаты воронежского клуба таким образом решили продемонстрировать свое недовольство неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне. На данный момент «Факел» располагается на последнем месте в турнирной таблице.
Гыгыгы
Гыгыгы
Миша Вилков
Сегодня 22:32
ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть)
Степан, ты о какой поддержке говоришь? Вы со Славновым совсем завиртуалились.
Два клоновода живущих в инете
--
Миша Вилков
Сегодня 22:10
ответ пользователю Литейный 4 (комментарий удаленхраскрыть)
Стыдно судеек заряжать, да за бомжей болеть. Но вы со Славновым болейте. Газпроект только таких болел и заслуживает.
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Миша Вилков
Сегодня 16:11
Славнов опять своих клонов проветрить вывел.
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Миша Вилков
Сегодня 16:04
Багор
Зенит с убедительной победой!
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Славнов, при помощи судейки надышавшегося газом, убедительно?)))
-
Миша Вилков
Сегодня 22:35
Размялись перед немытыми. Победы в следующем матче.
Миша Вилков
Сегодня 22:32
ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть)
Степан, ты о какой поддержке говоришь? Вы со Славновым совсем завиртуалились.
Два клоновода живущих в инете
--
Миша Вилков
Сегодня 22:10
ответ пользователю Литейный 4 (комментарий удаленхраскрыть)
Стыдно судеек заряжать, да за бомжей болеть. Но вы со Славновым болейте. Газпроект только таких болел и заслуживает.
-
Миша Вилков
Сегодня 16:11
Славнов опять своих клонов проветрить вывел.
-
Миша Вилков
Сегодня 16:04
Багор
Зенит с убедительной победой!
-------------------------------------------------------
Славнов, при помощи судейки надышавшегося газом, убедительно?)))
-
Миша Вилков
Сегодня 22:35
Размялись перед немытыми. Победы в следующем матче.