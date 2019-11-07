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«Локомотив»: «Мы просили не приобретать билеты у перекупщиков»

07 ноября 2019, 23:49

«Локомотив» выступил с новым заявлением в связи с ситуацией с билетами на матч группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом». Напомним, что многочисленные болельщики хозяев не смогли попасть на эту игру. Их пропуски оказались фальшивыми.

Учитывая ажиотаж вокруг матча «Локомотив» – «Ювентус», а также количество перекупщиков и сторонних сайтов по продаже фальшивых билетов, клуб готовился к тому, что может возникнуть ситуация с обманутыми болельщиками. Клуб неоднократно предупреждал, что настоящие билеты на домашние матчи «Локомотива» продаются только в кассах «РЖД Арены» и на официальном сайте, а также просил не приобретать билеты у перекупщиков.

В течение дня ФК «Локомотив» рассматривал запросы от болельщиков, отслеживал публикации в СМИ, обрабатывал внутреннюю информацию, провел рабочую встречу с ОБЭП по Восточному округу и теперь ждет решения об открытии уголовных и административных дел.

Перед матчем возникло 313 спорных ситуаций, каждая из которых разбиралась отдельно. Соответствующие инструкции получили все стюарды, работавшие на входных группах и точках разбора.

Около 100 болельщиков, которые приобретали отдельные билеты у обладателей пакетов на три домашних матча Лиги чемпионов, были пропущены на стадион.

Около 120 болельщиков купили фальшивые билеты на сторонних сайтах и приехали на матч из других городов и стран. Клуб проявил лояльность к таким болельщикам и открыл для них места с ограниченной видимостью на верхнем ярусе Западной трибуны рядом с табло стадиона, куда они попали в середине первого тайма.

Также были выявлены болельщики, которые пытались пройти на матч обманным путем. Таких болельщиков разворачивали на входной группе.

Добавим, что ФК «Локомотив» обращался в Роскомнадзор по поводу блокировки сторонних сайтов, продающих фальшивые билеты, однако процесс блокировки не оперативный. Также мы вновь предупреждаем о блокировке клубных карт болельщиков, которые занимаются перепродажей билетов.

В преддверии матча с «Байером» хотим напомнить, что на данный момент билетов на игру нет в продаже. В случае, если «Байер» откажется от части зарезервированной квоты, мы объявим об этом на официальном сайте, а также в своих соцсетях, и вы сможете приобрести настоящие билеты только в кассах «РЖД Арены» или на нашем сайте.

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Все комментарии
красноярец
красноярец ответил Аня Романова
   121 / 946
вчера в 08:45
это тебе не на тверской вуйка.
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
вчера в 00:38
Это же Москва, которая занимает первое место в мире по количеству ворья на душу населения.
Сантус
Сантус
   65 / 946
вчера в 00:08
Родители тоже просят детей не заходить в лужи....и что?)
STVA 1
STVA 1
   90 / 946
07 ноября в 23:54
Вот так вот...
25процентный клоун
25процентный клоун
   20 / 946
07 ноября в 23:54
Респект, за то что не играете на чужом стадионе как кони
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