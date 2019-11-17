ГлавнаяНовости

Более 235 тыс. болельщиков посетили домашние матчи сборной в отборе на Евро

сегодня, 13:30

Стало известно, какое количество болельщиков посетило домашние матчи национальной команды в отборочном цикле Евро-2020.

Пресс-служба сборной России в Инстаграме сообщила, что на пяти домашних играх присутствовало 235 307 болельщиков.

Напомним, что по итогам квалификации сборная России вышла на Евро-2020.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Фанатам «Лиона» запретили выезд на игру с «Марселем»
09 ноября Комментарии0
«Локомотив»: «Мы просили не приобретать билеты у перекупщиков»
07 ноября Комментарии5
Фанаты ЦСКА устроили беспорядки в Будапеште
07 ноября Комментарии78
70 болельщиков «Трабзонспора» посетят матч Лиги Европы с «Краснодаром»
06 ноября Комментарии3
Около 400 болельщиков «Лейпцига» посетят игру с «Зенитом»
04 ноября Комментарии21
Три тысячи болельщиков ЦСКА поддержат команду в игре с «Зенитом»
01 ноября Комментарии18
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VIPded
VIPded
   72 / 885
сегодня в 15:01
Прилично. Так держать!
Cleny
Cleny ответил LOpp
сегодня в 14:52
И опозорились как всегда только в Питере
Сегодня сборная укроины опозорится в Белграде, или гастербайтерам из Конотопа она уже не интересна?
sir_Alex
sir_Alex
   33 / 885
сегодня в 14:45
Стойкие оловянные солдатики 🤣🤣🤣
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   609 / 885
сегодня в 14:25
Только разочаровались.
Броник
Броник
   564 / 885
сегодня в 14:22
LOpp
Сегодня 13:55
И опозорились как всегда только в Питере.

В Конопоте это не расскажи засмеют, даже они знают, что наша сборная в Питере почти не проигрывает.
Василий 50
Василий 50
   294 / 885
сегодня в 14:13
Хороший показатель.
бибра
бибра
   771 / 885
сегодня в 14:01
конечно когда уже билеты в Лужу буджетникам распихивают только так - че бы не сходить, а вообще это радует!
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   423 / 885
сегодня в 13:57
Это много или мало?
LOpp
LOpp
   14 / 885
сегодня в 13:55
И опозорились как всегда только в Питере
Суклетин
Суклетин
   70 / 885
сегодня в 13:51
Зря они это сделали.
cska plus
cska plus
   5 / 885
сегодня в 13:43
Хорошая посещаемость.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100