Более 235 тыс. болельщиков посетили домашние матчи сборной в отборе на Евро

Футбольный Гарри Поттер и узники прошлого «Соккер.ру» хвалит тех, над кем годами в мире издеваются, ведь прекрасное

Сборная России намного сильнее, чем должна быть «Соккер.ру» взвешенно смотрит на российский футбол, ведь многие ушли в крайности