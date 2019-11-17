Более 235 тыс. болельщиков посетили домашние матчи сборной в отборе на Евро

Стало известно, какое количество болельщиков посетило домашние матчи национальной команды в отборочном цикле Евро-2020.
Пресс-служба сборной России в Инстаграме сообщила, что на пяти домашних играх присутствовало 235 307 болельщиков.
Напомним, что по итогам квалификации сборная России вышла на Евро-2020.
Сегодня 13:55
И опозорились как всегда только в Питере.
В Конопоте это не расскажи засмеют, даже они знают, что наша сборная в Питере почти не проигрывает.
Сегодня 13:55
И опозорились как всегда только в Питере.
В Конопоте это не расскажи засмеют, даже они знают, что наша сборная в Питере почти не проигрывает.