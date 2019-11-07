Фанаты ЦСКА устроили беспорядки в Будапеште

Сегодня ЦСКА сыграет в Будапеште с «Ференцварошем» в рамках 4-го тура группового раунда Лиги Европы.
Сообщается, что болельщики московской команды устроили беспорядки в городском метро. Фанаты забрались в поезд и держат его на станции, не давая отправиться. Местная полиция перекрыла движение по ветке метрополитена, где происходит инцидент. Отмечается, что это единственная ветка, которая ведет к стадиону.
А это ф.клуб города Лодзь , Польша. Где там болелы ЦСКА ??? Символики цска-шной вообще не видно....
А это ф.клуб города Лодзь , Польша. Где там болелы ЦСКА ??? Символики цска-шной вообще не видно....
Всех кого вычислят, въезд в Европу таким заказан на ближайшие годы.
Всех кого вычислят, въезд в Европу таким заказан на ближайшие годы.