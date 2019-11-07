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Фанаты ЦСКА устроили беспорядки в Будапеште

07 ноября 2019, 21:33
ФеренцварошЛоготип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Сегодня ЦСКА сыграет в Будапеште с «Ференцварошем» в рамках 4-го тура группового раунда Лиги Европы.

Сообщается, что болельщики московской команды устроили беспорядки в городском метро. Фанаты забрались в поезд и держат его на станции, не давая отправиться. Местная полиция перекрыла движение по ветке метрополитена, где происходит инцидент. Отмечается, что это единственная ветка, которая ведет к стадиону.

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Все комментарии
красноярец
красноярец ответил Сергей Яценко
   121 / 946
вчера в 15:42
Сначала опозорилась команда.. потом болельщики
Фанаты не опозорились, в стычках венграм навтыкали.
Сергей Яценко
Сергей Яценко
   912 / 946
вчера в 09:51
Сначала опозорилась команда.. потом болельщики
EAGinLE
EAGinLE
   119 / 946
вчера в 08:49
Это ответ за наполнение на стадионе .
красноярец
красноярец ответил Тага Дага
   121 / 946
вчера в 08:48
Избить их хорошенько. ....и в Дунай.
Избей? Посмотрел бы я как ты их бил:))))))))
Тага Дага
Тага Дага
   191 / 946
вчера в 04:24
Избить их хорошенько. ....и в Дунай.
San Skra
San Skra
   317 / 946
вчера в 01:16
    Правдин Семён
    Правдин Семён
       117 / 946
    вчера в 01:02
    Нехорошо. А ещё в спартаковцев тычут.
    oleg3k
    oleg3k
       104 / 946
    вчера в 00:22
    Всем виновным фанатам выдать хомуты и плуги,вывести на поля венгрии и пускай пашут.
    Bon Scott
    Bon Scott
       813 / 946
    вчера в 00:18
    Молодцы парни
    FERIS
    FERIS
       157 / 946
    вчера в 00:11
    Из за кучки 56ов будут всех болельщиков считать неадекватами(
    oleg3k
    oleg3k
       104 / 946
    вчера в 00:05
    Вот 12ники.Какой идиот их выпустил с унитаз арены.
    mangoх12
    mangoх12
       21 / 946
    07 ноября в 23:48
    нужны подробности
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответил maiorchik
       73 / 946
    07 ноября в 23:34
    Да это наш спецназ тренеруется. На ЧЕ англосаксов гоняли, теперь венгров... 😁.
    ATG
    ATG
       402 / 946
    07 ноября в 23:33
      Tostao
      Tostao
         98 / 946
      07 ноября в 23:13
      Надо подождать подробностей и причину, а потом расчехлять г...мёты.
      Zeychba
      Zeychba
         252 / 946
      07 ноября в 22:58
      Ну и зачем вот это делать? Мало того что сами себя и других позорят, клуб подставляют, так и других болельщиков. Представляю, как более адекватные болелы ЦСКА из-за вот этих вот до стадиона не могут нормально добраться.
      Союзник противников
      Союзник противников
         23 / 946
      07 ноября в 22:56
      Де Биллы.
      dar_lan
      dar_lan
      07 ноября в 22:56
      Ну пока что в источнике я увидел кучу народа в куртках с надписями WIDZEW

      А это ф.клуб города Лодзь , Польша. Где там болелы ЦСКА ??? Символики цска-шной вообще не видно....
      maiorchik
      maiorchik
         492 / 946
      07 ноября в 22:50
      Как 8 человек смогли задержать целый поезд? Вот молодцы) Респект за то что собрались прям реально ВСЕ болелы цска и за то, что организовали такой массовый выезд
      RBA
      RBA ответил Ice van Reed
         661 / 946
      07 ноября в 22:49
      А если бы никто не прыгал ничего бы не было, это я без итальянских экспертов говорю!!! Стоит Фанатов ЦСКа встретить фанов Ливерпуля, главное ментов убрать, пусть веселье будет, хоть имущество не поломают!!!
      Посмотри видео.Где прыжки? Там эскалатор несётся как бешеный.
      Сантус
      Сантус
         65 / 946
      07 ноября в 22:42
      Я думаю Маша Захарова завтра всё объяснит.Сто процентов там провокация НАТО...)
      Некакойшенко
      Некакойшенко
         30 / 946
      07 ноября в 22:34
      Всё хорошо прекрасная маркиза.
      Всех кого вычислят, въезд в Европу таким заказан на ближайшие годы.
      pam06
      pam06 ответил obana777
         12 / 946
      07 ноября в 22:30
      Клуб подвергнуть дисквалификации, только тогда болельщики почувствуют свою вину и такое не будет повторяться в дальнейшем. Штрафы не помогут.
      Это не болельщики, и пофиг им на клуб, себя показать - вот задача. Чистейшей воды провокаторы!!!
      Groove000
      Groove000 ответил ПерекатиПоле
         47 / 946
      07 ноября в 22:29
      Кони иногда хуже хрюнов себя ведут. На недавнем матче в Питере вели себя отвратительно перед стадионом : орали матом, бросались на болельщиков Зенита, выхватывали от ментов. Что бы показать свою удаль - зачем то разделись у себя на секторе, на стадионе с крышей в плюсовую температуру.
      Мне вот пофиг на них, но ваши болелы раздевались на весеннем матче в Краснодаре. Тоже свою удаль показывали?)
      drug01
      drug01
         124 / 946
      07 ноября в 22:25
      Зачем бузить? Этих надо не пускать больше!
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответил RBA
         200 / 946
      07 ноября в 22:23
      Итальянская полиция провела операцию по делу об обрушении эскалатора на станции римского метро "Репубблика", на которой в октябре 2018 года пострадали болельщики московского футбольного клуба ЦСКА. В отношении четырех фигурантов применены меры пресечения, о характере которых будет сообщено позднее, сообщили РИА Новости в пресс-службе римского полицейского управления. Отмечается, что предполагаемые ответственные за инцидент являются сотрудниками муниципальной транспортной компании Atac и римского метро. Им вменяются мошенничество с государственными закупками и причинение телесных повреждений с отягчающими обстоятельствами.
      А если бы никто не прыгал ничего бы не было, это я без итальянских экспертов говорю!!! Стоит Фанатов ЦСКа встретить фанов Ливерпуля, главное ментов убрать, пусть веселье будет, хоть имущество не поломают!!!
      mihaluch
      mihaluch
         85 / 946
      07 ноября в 22:21
      Заблокировали двери чтобы не потеряться на несколько минут, и уже беспорядки.
      makkie
      makkie
         35 / 946
      07 ноября в 22:15
      Бестолковые!
      Виссарионович
      Виссарионович ответил cska plus
         89 / 946
      07 ноября в 22:14
        Юрниекс
        Юрниекс ответил ПерекатиПоле
           141 / 946
        07 ноября в 22:14
        Кони иногда хуже хрюнов себя ведут. На недавнем матче в Питере вели себя отвратительно перед стадионом : орали матом, бросались на болельщиков Зенита, выхватывали от ментов. Что бы показать свою удаль - зачем то разделись у себя на секторе, на стадионе с крышей в плюсовую температуру.
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