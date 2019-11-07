Фанаты ЦСКА устроили беспорядки в Будапеште

07 ноября 2019, 21:33

Сегодня ЦСКА сыграет в Будапеште с «Ференцварошем» в рамках 4-го тура группового раунда Лиги Европы.

Сообщается, что болельщики московской команды устроили беспорядки в городском метро. Фанаты забрались в поезд и держат его на станции, не давая отправиться. Местная полиция перекрыла движение по ветке метрополитена, где происходит инцидент. Отмечается, что это единственная ветка, которая ведет к стадиону.