МЮ не смог обыграть «Астон Виллу» в матче 14-го тура АПЛ.
МЮ расположился на 8 месте (18 очков), а «Астон Вилла» находится на 15 позиции (15 пунктов).
Манчестер, стадион Олд Траффорд
«Манчестер Юнайтед» - «Астон Вилла» 2:2 (1:1)
Голы: Хитон 42 (автогол), Линделеф 64 - Грилиш 11, Мингс 66
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Уилльямс (Шоу 79), Перейра, Фред, Джеймс, Мата (Лингард 74), Рэшфорд, Марсьяль (Гринвуд 82)
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.
«Астон Вилла»: Хитон, Жильбер, Конса, Мингс, Таргетт, МакГинн, Дуглас Луис, Хурихейн (Лэнсбери 81), Эль-Гази (Трезеге 18), Уэсли, Грилиш
Главный тренер: Смит Дин.
Предупреждения: Магуайр 7, Фред 24, Жильбер 45+3, Уилльямс 62, Шоу 90
В другом матче игрового дня «Арсенал» не смог обыграть «Норвич».
Конкуренция и соперничество - это хорошо... Но такой МЮ - это плохо...
Конкуренция и соперничество - это хорошо... Но такой МЮ - это плохо...
Сульшера оставить в структуре клуба
Сульшера оставить в структуре клуба
Кто играет на поле?
Отдали Лукаку, никого не взяли.
Где этот хрен Погба? Либо продайте уже его, либо сожгите на костре, чтоб другие боялись и играли. Сульшер - не тренер. Ни его мимика, ни его решения,совсем не показывают в нем тренера. Бесит его улыбка при таких результатах. Где самокритика?
Кто играет на поле?
Отдали Лукаку, никого не взяли.
Где этот хрен Погба? Либо продайте уже его, либо сожгите на костре, чтоб другие боялись и играли. Сульшер - не тренер. Ни его мимика, ни его решения,совсем не показывают в нем тренера. Бесит его улыбка при таких результатах. Где самокритика?