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МЮ не смог обыграть «Астон Виллу»

сегодня, 21:25
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МЮ не смог обыграть «Астон Виллу» в матче 14-го тура АПЛ.

МЮ расположился на 8 месте (18 очков), а «Астон Вилла» находится на 15 позиции (15 пунктов).

Манчестер, стадион Олд Траффорд

«Манчестер Юнайтед» - «Астон Вилла» 2:2 (1:1)
Голы: Хитон 42 (автогол), Линделеф 64 - Грилиш 11, Мингс 66

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Уилльямс (Шоу 79), Перейра, Фред, Джеймс, Мата (Лингард 74), Рэшфорд, Марсьяль (Гринвуд 82)
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.

«Астон Вилла»: Хитон, Жильбер, Конса, Мингс, Таргетт, МакГинн, Дуглас Луис, Хурихейн (Лэнсбери 81), Эль-Гази (Трезеге 18), Уэсли, Грилиш
Главный тренер: Смит Дин.

Предупреждения: Магуайр 7, Фред 24, Жильбер 45+3, Уилльямс 62, Шоу 90

В другом матче игрового дня «Арсенал» не смог обыграть «Норвич».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   351 / 1000
сегодня в 22:31
И Жозе не помог
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   180 / 1000
сегодня в 22:12
Сульшерская молодёжка ещё зелёная,хотя уже прогрессирующая,а вот ВАН Галевско-моуриньовская вообще невразумительная. При таком раскладе,на что-то претендовать будет очень сложно,ну разве что на какой нибудь англокубок.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
   535 / 1000
сегодня в 22:06
МЮ снова обос...ся
particular
particular
   11 / 1000
сегодня в 22:02
Ещё не много и названия команд, в подобных заголовках, поменяются местами...
Конкуренция и соперничество - это хорошо... Но такой МЮ - это плохо...
Брулин
Брулин
   225 / 1000
сегодня в 21:59
кто-то снова мимо ЛЧ пролетит)
Субъективное мнение
Субъективное мнение
   907 / 1000
сегодня в 21:52
Верните Ферги в раздевалку до конца сезона...
la-respect0
la-respect0
   929 / 1000
сегодня в 21:49
Наконец-то.Могли и дожать МЮ,но нехватка опыта игры в АПЛ опять сказалась((.Состав пока набирает обороты,но Джек мог дубль делать и хоронить их после передачи Махмуда).Если Макгуайр стоит под сотку,то Мингс должен не меньше котироваться)).В след. туре выезд к пенсам).Старина Фрэнки ждет очередного урока от Смита XD
lobsterdam
lobsterdam ответил Duda Gigolaev Osetin
   237 / 1000
сегодня в 21:44
Кто мне объяснит, что происходит с этим клубом? Зачем его разваливают уже на протяжении 5-ти лет? Чего хотят хозяева клуба? Остаться без еврокубков? Вылететь в чемпионшип? Какие позоры ещё нужны? Кто играет на поле? Отдали Лукаку, никого не взяли. Где этот хрен Погба? Либо продайте уже его, либо сожгите на костре, чтоб другие боялись и играли. Сульшер - не тренер. Ни его мимика, ни его решения,совсем не показывают в нем тренера. Бесит его улыбка при таких результатах. Где самокритика?
похоже Поль закосил по-крупному, играть не хочет, вот и все, сливать его надо, пока есть спрос. Ну а другие играют как могут, а молодежь разлагается, глядя на эту порнографию...во всех линиях полный бардак, осмысленной игры как не было, так и нет.
h8you
h8you
   120 / 1000
сегодня в 21:43
Отдайте Погба Ювентусу,нам он будет нужнее
shlifen
shlifen
   308 / 1000
сегодня в 21:41
Я не понимаю МЮ, уж если не набирать очки с командами со дна таблицы, то с кем тогда набирать? Блин у МЮ бюджет в тройке самых больших в АПЛ, а состав... Хотя если предлагать Лингарду новый контракт на 150 тыс. в неделю, то ничего удивительного... Ну и тренер, Сульшер вообще руководит командой или всё на игроках??
ceret
ceret
   797 / 1000
сегодня в 21:39
Пригласите Почеттино пока не уйдет в Баварию или Арсенал
Antonchik
Antonchik
   317 / 1000
сегодня в 21:38
Позоримся дальше.
cska plus
cska plus
   8 / 1000
сегодня в 21:38
Несчастные.
la-respect0
la-respect0
   929 / 1000
сегодня в 21:36
Какой там не смог?Грилиш первый тайм в соляного возил )) , и шикардос забил.МЮ чуть не отлетел в очередной раз).Думал судья вытащит МЮ,но нет.Хороший рефери,респект ему!!)
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus ответил Duda Gigolaev Osetin
   675 / 1000
сегодня в 21:35
Кто мне объяснит, что происходит с этим клубом? Зачем его разваливают уже на протяжении 5-ти лет? Чего хотят хозяева клуба? Остаться без еврокубков? Вылететь в чемпионшип? Какие позоры ещё нужны? Кто играет на поле? Отдали Лукаку, никого не взяли. Где этот хрен Погба? Либо продайте уже его, либо сожгите на костре, чтоб другие боялись и играли. Сульшер - не тренер. Ни его мимика, ни его решения,совсем не показывают в нем тренера. Бесит его улыбка при таких результатах. Где самокритика?
У МЮ в руководстве люди , которые совершенно не разбираются в футболе , но очень хотят это делать !
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   384 / 1000
сегодня в 21:34
Тренер в расстеряности. Не уже-ли не видно. Он мучается сам и мучает всех.. МЮ при нем стал середняком.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   675 / 1000
сегодня в 21:33
Давайте помолимся вместе , чтобы нашему дятлу Вуди пришла в голову мысль хотя бы предложить Почетино возглавить МЮ !
Сульшера оставить в структуре клуба
Zenit_84
Zenit_84
   247 / 1000
сегодня в 21:32
Слабаки
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   637 / 1000
сегодня в 21:31
Кто мне объяснит, что происходит с этим клубом? Зачем его разваливают уже на протяжении 5-ти лет? Чего хотят хозяева клуба? Остаться без еврокубков? Вылететь в чемпионшип? Какие позоры ещё нужны?
Кто играет на поле?
Отдали Лукаку, никого не взяли.
Где этот хрен Погба? Либо продайте уже его, либо сожгите на костре, чтоб другие боялись и играли. Сульшер - не тренер. Ни его мимика, ни его решения,совсем не показывают в нем тренера. Бесит его улыбка при таких результатах. Где самокритика?
112910415
112910415
   50 / 1000
сегодня в 21:30
это судьба
hoper
hoper
   593 / 1000
сегодня в 21:28
А дальше шпоры с мауром и сити с Гвардиолой.будем бороться за выживание в АПЛ
Evilhuman
Evilhuman
   18 / 1000
сегодня в 21:27
Тренера надо менять, хороший человек это не профессия, при всем уважении к Сульшеру
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