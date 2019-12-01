«Удинезе» крупно уступил «Лацио»

«Удинезе» уступил «Лацио» в матче 14-го тура чемпионата Италии.
«Лацио» (30) располагается на третьем месте, «Удинезе» (14) - 15-й.
Рим, стадион Олимпико
«Лацио» - «Удинезе» 3:0 (3:0)
Голы: Иммобиле 9, Иммобиле 36 (пенальти), Альберто 45+1 (пенальти)
«Лацио»: Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Раду, Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва (Катальди 75), Альберто (Андре Андерсон 80), Лулич (Хони 64), Корреа, Иммобиле
Главный тренер: Индзаги Симоне.
«Удинезе»: Муссо, Бекао, Троост-Эконг, Нейтинк, Ларсен, Мандрагора, Уолес (Барак 76), де Пауль (Фофана 60), Самир, Окака-Чука (Теодорчик 82), Несторовски
Предупреждение: Троост-Эконг 36
В параллельном матче «Милан» одержал победу над «Пармой».