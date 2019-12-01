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«Удинезе» крупно уступил «Лацио»

сегодня, 18:55
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)3 : 0Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезеМатч завершен

«Удинезе» уступил «Лацио» в матче 14-го тура чемпионата Италии.

«Лацио» (30) располагается на третьем месте, «Удинезе» (14) - 15-й.

Рим, стадион Олимпико

«Лацио» - «Удинезе» 3:0 (3:0)
Голы: Иммобиле 9, Иммобиле 36 (пенальти), Альберто 45+1 (пенальти)

«Лацио»: Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Раду, Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва (Катальди 75), Альберто (Андре Андерсон 80), Лулич (Хони 64), Корреа, Иммобиле
Главный тренер: Индзаги Симоне.

«Удинезе»: Муссо, Бекао, Троост-Эконг, Нейтинк, Ларсен, Мандрагора, Уолес (Барак 76), де Пауль (Фофана 60), Самир, Окака-Чука (Теодорчик 82), Несторовски

Предупреждение: Троост-Эконг 36

В параллельном матче «Милан» одержал победу над «Пармой».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   323 / 958
сегодня в 19:06
Вполне предсказуемый результат.
Неубиваемый Князь
Неубиваемый Князь
   77 / 958
сегодня в 19:03
Лацио с победой. Не вовремя они форму набрали. Да ещё и потренировались обыгрывать чёрно-белую команду.
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
   275 / 958
сегодня в 18:59
Уууу а Лацио набрал хорошую форму 🔥
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