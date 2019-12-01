«Интер» вышел на первое место, обыграв СПАЛ

«Интер» победил СПАЛ во встрече 14-го тура итальянской Серии А. «Нерадзурри» (37 очков) поднялись на первое место в турнирной таблице, «бело-голубые» (9 баллов) - предпоследние.
Милан, стадион Джузеппе Меацца
«Интер» - СПАЛ 2:1 (2:0)
Голы: Мартинес 16, Мартинес 41 - Валоти 50
«Интер»: Ханданович, Д'Амброзио, де Врей, Шкриньяр, Кандрева (Годин 80), Весино, Брозович, Гальярдини (Валеро 79), Лазаро (Бираги 76), Лукаку, Мартинес
Главный тренер: Конте Антонио.
«СПАЛ»: Бериша, Томович, Викари, дос Сантос де Паоло (Янкович 82), Эспето (Ранхель Ционек 42), Мурджа, Вальдифиори (Флоккари 70), Куртич, Реца, Петанья, Валоти
Главный тренер: Семпличи Леонардо.
Предупреждения: Вальдифиори 57, Д'Амброзио 59, дос Сантос де Паоло 77, Ранхель Ционек 80, Мурджа 90+4
Ранее «Ювентус» кое-как добился ничейного результата в матче с «Сассуоло».
То что ты нажал жалобу с другого аккаунта ничего не меняет. Тот комментарий вообще не мог задеть кого-либо, кроме тебя.
Ты спас для меня этот вечер. Это фиаско, братан.
Аха-ха)
То что ты нажал жалобу с другого аккаунта ничего не меняет. Тот комментарий вообще не мог задеть кого-либо, кроме тебя.
Ты спас для меня этот вечер. Это фиаско, братан.
Аха-ха)
https://www.soccer.ru/users/knyaz-s-oftopa-melomana
Что касается жалоб - я жму, но крайне редко, когда реально хамят людям. Причём, не в мою сторону - сторонним людям. Так или нет?
Раз Вы лично ввязались в эту дискуссию, давайте до конца всё и выясним.
https://www.soccer.ru/users/knyaz-s-oftopa-melomana
Что касается жалоб - я жму, но крайне редко, когда реально хамят людям. Причём, не в мою сторону - сторонним людям. Так или нет?
Раз Вы лично ввязались в эту дискуссию, давайте до конца всё и выясним.
Не путай)
Не путай)
Почему росонерцы пали так низко, что радуются победам интера? Фанаты тоже прогнили, как и клуб? А как же дерби?)
Почему росонерцы пали так низко, что радуются победам интера? Фанаты тоже прогнили, как и клуб? А как же дерби?)
Узник виртуального мира. Но зато даёт кому то оценки и обсуждает их поведение. Аха-ха)
Узник виртуального мира. Но зато даёт кому то оценки и обсуждает их поведение. Аха-ха)
К таким всегда вызывают санитаров, а модераторы на этом ресурсе подобную функцию и выполняют. Это личные и давние разборки. Некогда один из них был псевдосоюзником. Он заигрался и решил, что он тут всё контролирует, на самом деле, как часто в жизни и бывает - его просто использовали. Вот он осознал это и бесится. Аха-ха)
Вот только никогда не подумал бы, что Валерошка сорвёт его с катушек. Аха-ха)
К таким всегда вызывают санитаров, а модераторы на этом ресурсе подобную функцию и выполняют. Это личные и давние разборки. Некогда один из них был псевдосоюзником. Он заигрался и решил, что он тут всё контролирует, на самом деле, как часто в жизни и бывает - его просто использовали. Вот он осознал это и бесится. Аха-ха)
Вот только никогда не подумал бы, что Валерошка сорвёт его с катушек. Аха-ха)
Такие дела, дружочек)
Такие дела, дружочек)
Так ты подискутируешь? Или как росонерец лапки сложишь?)
Как там мои вопросы?
Так ты подискутируешь? Или как росонерец лапки сложишь?)
Как там мои вопросы?