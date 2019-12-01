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«Интер» вышел на первое место, обыграв СПАЛ

сегодня, 18:55
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 1Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛМатч завершен

«Интер» победил СПАЛ во встрече 14-го тура итальянской Серии А. «Нерадзурри» (37 очков) поднялись на первое место в турнирной таблице, «бело-голубые» (9 баллов) - предпоследние.

Милан, стадион Джузеппе Меацца

«Интер» - СПАЛ 2:1 (2:0)
Голы: Мартинес 16, Мартинес 41 - Валоти 50

«Интер»: Ханданович, Д'Амброзио, де Врей, Шкриньяр, Кандрева (Годин 80), Весино, Брозович, Гальярдини (Валеро 79), Лазаро (Бираги 76), Лукаку, Мартинес
Главный тренер: Конте Антонио.

«СПАЛ»: Бериша, Томович, Викари, дос Сантос де Паоло (Янкович 82), Эспето (Ранхель Ционек 42), Мурджа, Вальдифиори (Флоккари 70), Куртич, Реца, Петанья, Валоти
Главный тренер: Семпличи Леонардо.

Предупреждения: Вальдифиори 57, Д'Амброзио 59, дос Сантос де Паоло 77, Ранхель Ционек 80, Мурджа 90+4

Ранее «Ювентус» кое-как добился ничейного результата в матче с «Сассуоло».

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Все комментарии
Да ладно вам
Да ладно вам ответил alexgurzan
   5 / 958
сегодня в 19:31
Распространять подобную инфу нам не положено.
Ты же только что распространил её, как теперь быть-то? И, кстати, я так и не дождался от тебя ответа по акку Qatar Airways.
Неубиваемый Князь
Неубиваемый Князь ответил Да ладно вам
   77 / 958
сегодня в 19:31
Вот на этот аккаунт, Алекс. Посмотрите. https://www.soccer.ru/users/knyaz-s-oftopa-melomana Что касается жалоб - я жму, но крайне редко, когда реально хамят людям. Причём, не в мою сторону - сторонним людям. Так или нет? Раз Вы лично ввязались в эту дискуссию, давайте до конца всё и выясним.
Аха-ха), вот так подарочек ты мне подогнал в унылый вечер. Так подставился. Аха-ха)
То что ты нажал жалобу с другого аккаунта ничего не меняет. Тот комментарий вообще не мог задеть кого-либо, кроме тебя.
Ты спас для меня этот вечер. Это фиаско, братан.

Аха-ха)
Да ладно вам
Да ладно вам ответил Неубиваемый Князь
   5 / 958
сегодня в 19:30
Тамбовский волк тебе дружочек. Аха-ха) Почему росонерцы пали так низко, что радуются победам интера? Фанаты тоже прогнили, как и клуб? А как же дерби?)
Ты стрелки не переводи. Понял уже, что с обвинениями в мой адрес налажал и решил съехать? Мужик вообще-то извиняется в таких случаях.
alexgurzan
alexgurzan ответил h8you
   198 / 958
сегодня в 19:30
подскажите, а можно как-то узнать все ники этого человека под ником да ладно вам,просто очень интересно
Распространять подобную инфу нам не положено.
Неубиваемый Князь
Неубиваемый Князь ответил h8you
   77 / 958
сегодня в 19:29
хотелось бы узнать все акки да ладно вам и фанофливерпуль
НЕ забивай хламом голову. Они и так нам постоянно отвечают.)
Да ладно вам
Да ладно вам ответил alexgurzan
   5 / 958
сегодня в 19:28
Я не про него говорил...)
Вот на этот аккаунт, Алекс. Посмотрите.

https://www.soccer.ru/users/knyaz-s-oftopa-melomana

Что касается жалоб - я жму, но крайне редко, когда реально хамят людям. Причём, не в мою сторону - сторонним людям. Так или нет?
Раз Вы лично ввязались в эту дискуссию, давайте до конца всё и выясним.
Неубиваемый Князь
Неубиваемый Князь ответил fanliverpoolfan 2
   77 / 958
сегодня в 19:28
Ваше же легенда выкинула вас с первого места у тя бомбежка на Ливерпуль.вахахахаха
Оливер не наша легенда, а ваша. Аха-ха)
Не путай)
Неубиваемый Князь
Неубиваемый Князь ответил Да ладно вам
   77 / 958
сегодня в 19:27
Я не жму жалобы, я же не ты. Спроси у модераторов, если моё слово для тебя значение не имеет. Кстати, сразу понятно относительно твоего слова становится. Ну, а что касается твоих гаданий - я в этом не виноват. То ты меня видишь в других юзерах, то ты считаешь, что я жму караулы - ты пойми, я не могу отвечать за твои выдумки. Согласись!? Если у тебя навязчивая идея, что я на куче акков здесь да ещё жму на все твои комы жалобы, то это вопрос уже к более компетентным людям в своём профиле, чем я. Такие дела, дружочек)
Тамбовский волк тебе дружочек. Аха-ха)
Почему росонерцы пали так низко, что радуются победам интера? Фанаты тоже прогнили, как и клуб? А как же дерби?)
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил Неубиваемый Князь
   26 / 958
сегодня в 19:27
Ваше же легенда выкинула вас с первого места у тя бомбежка на Ливерпуль.вахахахаха
alexgurzan
alexgurzan ответил Да ладно вам
   198 / 958
сегодня в 19:26
Я знаю, что он жмёт с других акков. И раз зашла речь про это - он спрашивает про то, как ему вчера дали бан на аккаунт, который отвечал моему комментарию. Скажите нам, пожалуйста, Алекс, нажимал ли я там караул. Вот сейчас мы и посмотрим как Бунша людей обвиняет несправедливо. Гы-гы)
Я не про него говорил...)
h8you
h8you
   285 / 958
сегодня в 19:26
хотелось бы узнать все акки да ладно вам и фанофливерпуль
Zimmer
Zimmer
   914 / 958
сегодня в 19:26
"Интеру" так держать, не расслабляться.
STVA 1
STVA 1
   86 / 958
сегодня в 19:26
Если Юве не хочет побеждать , то Интер обязан взять первое место)))
Charismatic
Charismatic ответил Неубиваемый Князь
сегодня в 19:26
На кучку многоаккаунтовых фейкомётов я всегда жму жалобы и этого не скрываю. К таким всегда вызывают санитаров, а модераторы на этом ресурсе подобную функцию и выполняют. Это личные и давние разборки. Некогда один из них был псевдосоюзником. Он заигрался и решил, что он тут всё контролирует, на самом деле, как часто в жизни и бывает - его просто использовали. Вот он осознал это и бесится. Аха-ха) Вот только никогда не подумал бы, что Валерошка сорвёт его с катушек. Аха-ха)
А когда у тебя была куча фейков ты на себя жаловался? Еще во времена твоего глорства за Реал. Или у тебя двойные стандарты?
Неубиваемый Князь
Неубиваемый Князь ответил alexgurzan
   77 / 958
сегодня в 19:25
Жмёт, только с других акков)
А у него их очень много. Аха-ха)
Узник виртуального мира. Но зато даёт кому то оценки и обсуждает их поведение. Аха-ха)
h8you
h8you ответил Да ладно вам
   285 / 958
сегодня в 19:25
Я знаю, что он жмёт с других акков. И раз зашла речь про это - он спрашивает про то, как ему вчера дали бан на аккаунт, который отвечал моему комментарию. Скажите нам, пожалуйста, Алекс, нажимал ли я там караул. Вот сейчас мы и посмотрим как Бунша людей обвиняет несправедливо. Гы-гы)
хахахаха спалили....я бы еще хотел,чтобы модераторы написали все его акки...было бы очень интересно
Да ладно вам
Да ладно вам ответил alexgurzan
   5 / 958
сегодня в 19:25
Жмёт, только с других акков)
Я знаю, что он жмёт с других акков. И раз зашла речь про это - он спрашивает про то, как ему вчера дали бан на аккаунт, который отвечал моему комментарию. Скажите нам, пожалуйста, Алекс, нажимал ли я там караул. Вот сейчас мы и посмотрим как Бунша людей обвиняет несправедливо. Гы-гы)
h8you
h8you
   285 / 958
сегодня в 19:24
подскажите, а можно как-то узнать все ники этого человека под ником да ладно вам,просто очень интересно
Неубиваемый Князь
Неубиваемый Князь ответил Charismatic
   77 / 958
сегодня в 19:24
Княже, давно ты жаловаться начал? Неужели твою честь так задели?
На кучку многоаккаунтовых фейкомётов я всегда жму жалобы и этого не скрываю.
К таким всегда вызывают санитаров, а модераторы на этом ресурсе подобную функцию и выполняют. Это личные и давние разборки. Некогда один из них был псевдосоюзником. Он заигрался и решил, что он тут всё контролирует, на самом деле, как часто в жизни и бывает - его просто использовали. Вот он осознал это и бесится. Аха-ха)
Вот только никогда не подумал бы, что Валерошка сорвёт его с катушек. Аха-ха)
Стеллс
Стеллс ответил Camellot
   297 / 958
сегодня в 19:24
И ребзя давайте по игре судить. Ювентус тащат индивидуально, то дибала со страху забьет с острого угла, то гдето левый отскок к игуаину, то аталанта напуганая не выгребает, у вас игры нету, разрывы в линиях, команда не понимает че от нее хотят, а хотят победы в лч, а тут тебя аталанта возит. Интер та жа самая беда но только рисунок виднеется, но обсалютно провальные вторые таймы, от барсы мы влетим, но верить будем лучшее, скамейка короткая, много игроков травмированые, при живом сенси и санчесе, спал бы уже лежал на лопатках, а не имел всю игру шанс вывести нечейку. По игре не ювентус не интер не должны сидеть на 1 месте, но так как чемпионат слабый сейчас, на 1 месте будет тот кто меньше допускает ошибок.
От Барсы вы не влетите,потому что у неё начинается серия игр каждые 3 дня и среди них Класико.К вам поедет молодёжь и скамейка.Я думаю вы выйдете и кому-то доставите головной боли.
alexgurzan
alexgurzan ответил Да ладно вам
   198 / 958
сегодня в 19:23
Я не жму жалобы, я же не ты. Спроси у модераторов, если моё слово для тебя значение не имеет. Кстати, сразу понятно относительно твоего слова становится. Ну, а что касается твоих гаданий - я в этом не виноват. То ты меня видишь в других юзерах, то ты считаешь, что я жму караулы - ты пойми, я не могу отвечать за твои выдумки. Согласись!? Если у тебя навязчивая идея, что я на куче акков здесь да ещё жму на все твои комы жалобы, то это вопрос уже к более компетентным людям в своём профиле, чем я. Такие дела, дружочек)
Жмёт, только с других акков)
Да ладно вам
Да ладно вам ответил Неубиваемый Князь
   5 / 958
сегодня в 19:21
Аха-ха), во-первых не лезь не в своё дело. Во-вторых, потрудись объяснить, зачем ты вчера жалобу кинул? Посоха тебе не избежать, он вернётся в строй к половине десятого. Аха-ха)
Я не жму жалобы, я же не ты. Спроси у модераторов, если моё слово для тебя значение не имеет. Кстати, сразу понятно относительно твоего слова становится. Ну, а что касается твоих гаданий - я в этом не виноват. То ты меня видишь в других юзерах, то ты считаешь, что я жму караулы - ты пойми, я не могу отвечать за твои выдумки. Согласись!? Если у тебя навязчивая идея, что я на куче акков здесь да ещё жму на все твои комы жалобы, то это вопрос уже к более компетентным людям в своём профиле, чем я.
Такие дела, дружочек)
h8you
h8you ответил Camellot
   285 / 958
сегодня в 19:21
И ребзя давайте по игре судить. Ювентус тащат индивидуально, то дибала со страху забьет с острого угла, то гдето левый отскок к игуаину, то аталанта напуганая не выгребает, у вас игры нету, разрывы в линиях, команда не понимает че от нее хотят, а хотят победы в лч, а тут тебя аталанта возит. Интер та жа самая беда но только рисунок виднеется, но обсалютно провальные вторые таймы, от барсы мы влетим, но верить будем лучшее, скамейка короткая, много игроков травмированые, при живом сенси и санчесе, спал бы уже лежал на лопатках, а не имел всю игру шанс вывести нечейку. По игре не ювентус не интер не должны сидеть на 1 месте, но так как чемпионат слабый сейчас, на 1 месте будет тот кто меньше допускает ошибок.
это называется класс и чемпионский характер,а отскоки кабинета каждый тур благодаря судьям
Красно-Белое Ясенево
Красно-Белое Ясенево
   4 / 958
сегодня в 19:20
Спасибо за поздравления нашим барселонским и ливерпульским друзьям! Вместе против ботофермы из Тернополя!
Неубиваемый Князь
Неубиваемый Князь ответил h8you
   77 / 958
сегодня в 19:20
особенно от фанатов честных англичан это слышать прикольно хаххаа
Англичане в его стране бардак развели, а он за их клуб болеет. Аха-ха)
Неубиваемый Князь
Неубиваемый Князь ответил Camellot
   77 / 958
сегодня в 19:19
Я до апреля продержусь)))
Сомневаюсь.)
Так ты подискутируешь? Или как росонерец лапки сложишь?)
Как там мои вопросы?
h8you
h8you ответил You will never walk alone
   285 / 958
сегодня в 19:18
Отсасуоленным слова не давали, так что брысь! Ахахаха
особенно от фанатов честных англичан это слышать прикольно хаххаа
Charismatic
Charismatic ответил Неубиваемый Князь
сегодня в 19:18
Быстро ты вскипел до бана. Аха-ха) Модератор, не пора ли ликвидировать наглеца?
Княже, давно ты жаловаться начал? Неужели твою честь так задели?
Неубиваемый Князь
Неубиваемый Князь ответил alexgurzan
   77 / 958
сегодня в 19:18
По другому комму уже получил бан.
Благодарю. И так сойдёт. Нужно этих провоцирующих фейкомётов на место ставить.
Camellot
Camellot ответил Неубиваемый Князь
   380 / 958
сегодня в 19:17
Я до апреля продержусь)))
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