«Норвич» и «Арсенал» забили четыре гола на двоих

«Арсенал» не смог обыграть «Норвич» в матче 14-го тура АПЛ.
«Арсенал» расположился на 8 месте (19 очков), а «Норвич» находится на 19 позиции (11 пунктов).
Норвич, стадион Карроу Роуд
«Норвич Сити» - «Арсенал» 2:2 (2:1)
Голы: Пукки 21, Кантвелл 45+2 - Обамеянг 29 (пенальти), Обамеянг 57
«Норвич Сити»: Крул, Ааронс, Циммерманн, Годфри, Байрэм, Амаду, Трибулл, Кантвелл (Буэндия 83), МакКлин, Эрнандес, Пукки
Главный тренер: Фарке Даниэль.
«Арсенал»: Лено, Чамберс, Мустафи, Луис, Колашинац, Джака, Гендузи (Сака 78), Обамеянг, Уиллок (Лукас Торрейра 71), Озил (Габриэл Мартинелли 89), Ляказетт
Главный тренер: Эмери Унаи.
Предупреждения: Крул 29, МакКлин 44, Чамберс 66
Напомним, что вчера в другом поединке этого тура «Челси» проиграл «Вест Хэму».
PS Во снова Пукки забил, как говорится сделал Пук задохнулись канониры все вокруг)))))))
PS Во снова Пукки забил, как говорится сделал Пук задохнулись канониры все вокруг)))))))
А, вот, Чамберс несколько раз едва не привез (привез бы все бы его ругали)
А, вот, Чамберс несколько раз едва не привез (привез бы все бы его ругали)
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1152815/norvich-siti-arsenal
Соккер вместе с отставкой Поччетино не принял и отставку Эмери
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1152815/norvich-siti-arsenal
Соккер вместе с отставкой Поччетино не принял и отставку Эмери
Джака, кстати, не так плохо смотрелся. Может, он и не безнадежен.
Но эти конспекты Эмери надо сжечь к чертям, Торрейра вышел и был просто топ, дважды спас, мотор.
Луиса и Мустафи нужно в цирк отправить выступать лучше. Там их место.
Джака, кстати, не так плохо смотрелся. Может, он и не безнадежен.
Но эти конспекты Эмери надо сжечь к чертям, Торрейра вышел и был просто топ, дважды спас, мотор.
Луиса и Мустафи нужно в цирк отправить выступать лучше. Там их место.