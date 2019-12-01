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«Норвич» и «Арсенал» забили четыре гола на двоих

сегодня, 18:54
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«Арсенал» не смог обыграть «Норвич» в матче 14-го тура АПЛ.

«Арсенал» расположился на 8 месте (19 очков), а «Норвич» находится на 19 позиции (11 пунктов).

Норвич, стадион Карроу Роуд

«Норвич Сити» - «Арсенал» 2:2 (2:1)
Голы: Пукки 21, Кантвелл 45+2 - Обамеянг 29 (пенальти), Обамеянг 57

«Норвич Сити»: Крул, Ааронс, Циммерманн, Годфри, Байрэм, Амаду, Трибулл, Кантвелл (Буэндия 83), МакКлин, Эрнандес, Пукки
Главный тренер: Фарке Даниэль.

«Арсенал»: Лено, Чамберс, Мустафи, Луис, Колашинац, Джака, Гендузи (Сака 78), Обамеянг, Уиллок (Лукас Торрейра 71), Озил (Габриэл Мартинелли 89), Ляказетт
Главный тренер: Эмери Унаи.

Предупреждения: Крул 29, МакКлин 44, Чамберс 66

Напомним, что вчера в другом поединке этого тура «Челси» проиграл «Вест Хэму».

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Все комментарии
DXTK
DXTK
   151 / 958
сегодня в 19:31
Ничья для Арсенала это хорошо, ведь Норвич обыграл МС, а вы тут плачите.

PS Во снова Пукки забил, как говорится сделал Пук задохнулись канониры все вокруг)))))))
ДСА
ДСА
   194 / 958
сегодня в 19:08
Позор Арсенала продолжается.
aNOOBis
aNOOBis
   254 / 958
сегодня в 19:00
Матч закончился со ставшим уже традиционным для Арсенала счётом 2:2 :-D
aNOOBis
aNOOBis ответил Так Себе Аналитик
   254 / 958
сегодня в 18:59
Что я могу сказать? Посмотрел последние полчаса только. Джака, кстати, не так плохо смотрелся. Может, он и не безнадежен. Но эти конспекты Эмери надо сжечь к чертям, Торрейра вышел и был просто топ, дважды спас, мотор. Луиса и Мустафи нужно в цирк отправить выступать лучше. Там их место.
Луис не косячил, во всяком случае серьезных ошибок не допускал
А, вот, Чамберс несколько раз едва не привез (привез бы все бы его ругали)
mphuZ
mphuZ ответил Strikers188
   416 / 958
сегодня в 18:58
Как же похорошел Лено при Юнберге, затащил сегодня ничейку для Арсенала
Лено всегда тащил.
Strikers188
Strikers188
   222 / 958
сегодня в 18:58
Главный тренер: Эмери Унаи.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1152815/norvich-siti-arsenal
Соккер вместе с отставкой Поччетино не принял и отставку Эмери
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   17 / 958
сегодня в 18:57
Самое плохое, что я не заметил никакого воодушевления. Когда 2-2 было последние 20 минут "Арсенал" играл, как будто этот счет тупо его устраивал. Никаких "пошли вперед", ничего.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   17 / 958
сегодня в 18:56
Что я могу сказать? Посмотрел последние полчаса только.

Джака, кстати, не так плохо смотрелся. Может, он и не безнадежен.

Но эти конспекты Эмери надо сжечь к чертям, Торрейра вышел и был просто топ, дважды спас, мотор.

Луиса и Мустафи нужно в цирк отправить выступать лучше. Там их место.
Strikers188
Strikers188
   222 / 958
сегодня в 18:56
Как же похорошел Лено при Юнберге, затащил сегодня ничейку для Арсенала
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